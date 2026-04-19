Ya han entrado en vigor: las ayudas de 12.600 € al año por persona que oposite a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ

"El esfuerzo, el talento, el trabajo y el tiempo lo ponéis vosotros. Las dificultades económicas nosotros nos encargamos de que no las tengáis". En estos términos se pronunció el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante la presentación de la convocatoria de las becas SERÉ 2026.

Las subvenciones para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o Letrado de Administración de la Justicia cuentan con una dotación histórica de casi 18 millones de euros, cerca de un 15% más que en 2025.

La cuantía de las ayudas también aumenta hasta los 12.600 euros anuales por beneficiario, 600 euros más que el año anterior. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 7 de mayo y podrá tramitarse a través de la web www.becassere.es.

Y no solo eso; el número de becas se eleva a 1.425, lo que supone un incremento aproximado del 10% respecto a 2025.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, incluye una línea de fondos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los altos cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.

En la convocatoria SERÉ de 2025, la Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía con mayor adjudicación de los subsidios, con el 12,4%, detrás de Andalucía (27,9%) y seguida de Madrid (10%).

Respecto a los rangos de edad, el 43,6% de los beneficiarios era menor de 25 años; el 48,1% tenía entre 26 y 35 años; el 5,5%, entre 36 y 45; y el 2,7% era mayor de 45 años.

Y en cuanto a la tasa de éxito, en las últimas oposiciones aprobó el 15%. El 78,3% de las ayudas se concedió a mujeres.

Más becas, más oportunidades, más justicia social.



Las #BecasSERÉ 2026 siguen creciendo para que puedas ser juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ.



1.425 ayudas de 12.600 al año.



Lo que quieras ser, serás.



👉 https://t.co/I8XzDQbRj1 pic.twitter.com/bGTTE3qVqd — Félix Bolaños (@felixbolanosg) April 13, 2026

Desde su creación en 2022, el presupuesto de las becas SERÉ se ha incrementado en un 1025%; se otorgan un 482% más de becas y se ha doblado su cuantía.

El ministro destacó que las subvenciones se han consolidado como "política clave" para garantizar la igualdad de oportunidades: "Si hay talento y esfuerzo, el Gobierno pone los medios".

También aseguró que quedarán blindadas por ley para que no puedan ser suprimidas y tengan una cuantía no inferior al SMI.

Macroconvocatoria

"Toda la carrera siempre ha pedido más: macroconvocatoria de 500 jueces y 200 fiscales", escribió Bolaños en su perfil de X.

En una sesión de control al Gobierno señaló, además, que es la "mayor creación de plazas de jueces y magistrados de la historia de la democracia".

El ministro celebró que, "por primera vez en la historia", se cumple "con el 25% de las plazas que están reservadas para el cuarto turno" e indicó que "es un anuncio importantísimo para todos, para la carrera judicial, para opositores y también para los ciudadanos".

El titular de Justicia hizo hincapié en la consolidación de las becas SERÉ, una ayuda equiparada al salario mínimo "para que todo el mundo, con independencia de la renta de su familia, pueda opositar a la carrera fiscal, judicial o a la abogacía del Estado".

Cubren los costes de preparación mediante una ayuda económica directa. Además, contemplan un programa de preparación tutorizada a cargo de profesionales en activo, coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de presentación de la nueva convocatoria de las becas SERÉ 2026. Europa Press / Matias Chiofalo

Como novedad, este 2026 la preparación podrá ser presencial en todo el territorio nacional, en las instalaciones que pondrá a disposición el CEJ progresivamente.

El programa también se ha ampliado: ha pasado de 100 becas con prestación de servicio de preparación en 2025 a 300 en 2026.

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"Lo que quieras ser, serás". Es el lema de la megacampaña que ha publicitado en medios el Gobierno de España, para informar de la convocatoria de las becas SERÉ 2026, en un despliegue publicitario histórico.

Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha costado 2,29 millones de euros difundir esta acción, que ha sido adjudicada a la empresa T2o Admedia Services SL.