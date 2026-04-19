Dani García, chef: "Los primeros cinco minutos, la paella debe cocinarse a fuego muy alto y sin tocar el arroz"

Cocinar una paella parece que está reservado exclusivamente para los valencianos. En muchos puntos del país y de otros continentes, la receta original es alterada y la forma de cocinarla es diferente, algo con lo que los chefs no coinciden.

En este sentido, uno de los cocineros más conocidos del panorama nacional, el chef Dani García, ha compartido las que para él son las claves que marcan la diferencia en cómo hacer una buena paella valenciana.

"En los primeros cinco minutos, la paella debe cocinarse a fuego muy lento y sin tocar el arroz", destacando la importancia para el prestigioso chef de respetar los tiempos de cada paso de la receta.

Ese arranque intenso, explica, es fundamental para que el grano arranque la cocción correctamente y el resultado final sea más uniforme.

La técnica coincide con una de las normas más repetidas por cocineros y divulgadores de arroz: respetar el momento inicial de la cocción y no intervenir en exceso.

En una paella, el arroz debe asentarse en la superficie, absorber el caldo de forma equilibrada y mantener una textura suelta, sin pasarse ni quedar duro.

Según este método, los primeros minutos son decisivos porque es cuando el arroz empieza a fijar su estructura. Si el fuego es demasiado bajo desde el principio, la cocción arranca con menos intensidad y el grano puede quedar menos uniforme.

Además de la potencia del fuego, otro punto importante es no tocar el arroz una vez se ha distribuido en la paella. Removerlo puede liberar almidón de más y alterar la textura final, algo que en una paella valenciana bien hecha se quiere evitar.

La recomendación de Dani García encaja con una idea básica de la cocina del arroz: el control del fuego pesa tanto como los ingredientes.

No se trata solo de añadir buen caldo o usar un arroz adecuado, sino de saber cuándo subir la intensidad y cuándo dejar que la cocción avance con calma.

Ese equilibrio es lo que permite que el arroz quede en su punto, con el grano entero, seco y bien hecho. En una elaboración tan tradicional como la paella, pequeños detalles como este pueden determinar el resultado final.