Vox plantea reservar plazas para militares en la Policía Local y que el historial clínico incluya datos de prestaciones sociales

Vox ha presentado 18 enmiendas al conocido como Plan Simplifica II, que se encuentra en plena tramitación en el Parlamento valenciano. Se trata de una especie de decreto ómnibus con numerosas modificaciones legales que ha impulsado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como una segunda parte del que sacó adelante Carlos Mazón.

En uno de los textos plantea establecer una reserva de plazas para militares de complemento y profesionales de tropa y marinería en las convocatorias para el ingreso en los cuerpos de la Policía Local.

"Los Ayuntamientos podrán establecer en sus bases una reserva de un máximo del 20% de plazas de acceso restringido para aquellos militares profesionales que cumplan con los restantes requisitos en los Cuerpos de Policía Local, incrementando las plazas reservadas a las de turno de acceso libre cuando aquellas quedasen desiertas", señala la enmienda.

Otro de los textos se refiere a la historia clínica única. Vox quiere que incluya datos sobre la situación social de cada persona que consten en las prestaciones públicas.

"La historia clínica incluirá, siempre que encuentre justificación en el proceso asistencial, datos e información relativa a determinantes sociales que tengan origen en la prestación de servicios sociales y puedan tener repercusión en la salud, permitan una atención integral e integrada y redunden en una mejor atención sanitaria", indica la enmienda.

A ello añaden lo que llaman la "comunicación bidireccional" de datos personales entre el Sistema Valenciano de Salud y el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales para que accedan al mismo paciente.

"Con el fin de garantizar una atención global, se elaborará, en colaboración con el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, un sistema de integración de información social y sanitaria al objeto de crear un espacio sociosanitario electrónico que, en el marco de un sistema reglado, permita habilitar el intercambio seguro de información entre los profesionales del sector sanitario y social involucrados, y que a su vez, contribuya a detectar de manera precoz situaciones de riesgo así como garantizar una atención centrada en la persona, abordando de manera integral sus necesidades", dice el texto.

En el apartado de "mayor unidad de mercado", Vox plantea que en la Comunitat Valenciana se impida solicitar requisitos adicionales a empresas o a profesionales que ya cumplen en otra parte de España, tales como autorizaciones, titulaciones o exigencias técnicas.

Otra enmienda establece que los ayuntamientos deben revisar en un máximo de un año las declaraciones responsables, que son documentos oficiales presentados por ciudadanos o empresas para poder iniciar obras menores o actividades comerciales.



