Los pactos de gobierno entre el PP y Vox propician un acuerdo para los Presupuestos valencianos sobre la bocina

Los acuerdos territoriales que el PP y Vox están cerrando estos días para formar gobierno han abierto la buscada 'ventana de oportunidad' que Juanfran Pérez Llorca deseaba para tratar de pactar los Presupuestos de la Generalitat.

Si consigue llegar a un entendimiento con sus exsocios, será cuestión de días o de pocas semanas la aprobación y presentación del proyecto de ley, pues cuenta con un margen muy escaso dentro del calendario parlamentario antes de que acabe el actual periodo de sesiones.

Tanto desde el PP como desde Vox se muestran muy prudentes con el asunto, pero es evidente que los pactos entre ambos partidos en varias autonomías alimentan el rumor de que las cuentas pudieran salir adelante.

Este mismo jueves se anunciaba el de Extremadura para los cuatro años de legislatura. María Guardiola será investida presidenta y Vox ostentará dos consejerías junto a una vicepresidencia. En el acuerdo se incluye precisamente el compromiso de que ambas formaciones saquen presupuestos anuales.

Al de este territorio le pueden seguir en los próximos días el de Aragón -que los dos partidos califican de muy avanzado- y, luego, el de Castilla y León.

Todo un contexto que propicia que los Presupuestos valencianos puedan acabar negociándose pese a que el contexto nacional no parecía el más favorable hasta hace poco.

En todo caso, resultará importante el precio de Vox. En Extremadura el PP ha cedido a prohibir el burka en los espacios públicos, a devolver a los menores migrantes no acompañados (menas) a sus padres siempre que sea posible, a que se supriman las clases de árabe y cultura marroquí en las escuelas, a eliminar las subvenciones a las ONGs que "favorezcan la inmigración ilegal" o a que los inmigrantes ilegales queden excluidos de los servicios y prestaciones sociales.

Los plazos, apurados

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, siempre ha dejado claro que quería intentar tener nuevas cuentas con el apoyo de Vox. Pero la cuestión es hasta cuándo se puede considerar que es la 'fecha límite'.