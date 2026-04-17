La Generalitat detalla que no hay constancia de que Argüeso recibiera el ofrecimiento de agentes medioambientales

La dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Dgtic) ha remitido un informe a la jueza de la dana en el que detalla la trazabilidad del ofrecimiento de agentes medioambientales por parte de la Conselleria de Medio Ambiente a Emergencias el día de la dana para vigilar barrancos.

En él se concluye que no hay constancia de que el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso recibiera la comunicación. De acuerdo con el informe, él no accedió por el sistema interno y tampoco consta si se le envió por medios externos.

Fue la Audiencia Provincial la que ordenó recabar esta prueba. Lo hizo al estimar un recurso de Argüeso.

Los magistrados consideraron que "parece evidente", en aras al derecho de defensa del que fuera secretario autonómico, su interés en intentar acreditar "de forma objetiva e indubitada si durante el 29 de octubre de 2024 se le notificó personalmente el ofrecimiento de los agentes medioambientales".

Por tanto, consideró esta diligencia "útil y pertinente" y dejó sin efecto el auto de la jueza que rechazaba el recurso.

La Conselleria de Medio Ambiente ofreció agentes medioambientales a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) para controlar los cauces el 29 de octubre, pero Argüeso sostiene que nunca le fue comunicado.

Por este motivo, solicitó a la jueza que pidiera un informe a la DGTIC sobre la trazabilidad de la supuesta comunicación remitida por el Director General de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, y que se indicara si realmente se recepcionó ese día la hoja de comunicación por la AVSRE; la persona que accedió a esa comunicación en la agencia; personas o entidades a quienes se les reenvió, si eso se hizo y si se rebotó al propio Argüeso.

Ese análisis expone que el departamento emisor fue el Servicio de Coordinación y Usos Comunes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

La comunicación fue registrada y enviada a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) el 29 de octubre a las 12:19 horas, y fue acusada de entrada por la Avsre a las 12:25 horas del mismo día.

Además, la comunicación fue reenviada internamente dentro de la Avsre, pasando por la Subdirección General de Emergencias y el Servicio de Planificación, con sendos registros departamentales.