La Comunitat tiene la tasa más baja de pacientes en espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes: 88 días de media

La lista de espera quirúrgica en la Comunitat Valenciana acumulaba un total de 51.600 personas el 31 de diciembre de 2025, lo que representa una tasa de 9,91 por cada 1.000 habitantes, la más baja de toda España, y el tiempo medio de espera para un operación era de 88 días.

Así lo revela el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad en el segundo semestre de 2025, cuando el volumen de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente en España ascendía a 853.509, un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2024.

A nivel nacional, el tiempo medio de espera para operarse se redujo a 121 días, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque con una enorme diferencia por comunidades, ya que mientras en Andalucía se dispararon a 173 y en Cataluña a 142, en Madrid fueron 50 y en el País Vasco, 64.

La tasa nacional se situó en 17,69 por cada 1.000 habitantes, aunque difiere mucho según las autonomías: las más altas parecen en Cantabria (24,92); Cataluña (24,84); La Rioja (23,8) y Andalucía (23,51), mientras que las más bajas se registran en la Comunitat Valenciana (9,91), seguida de Castilla y León (10,57), País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

El número de pacientes que esperan más de seis meses para someterse a una intervención era de 8.309 en la Comunitat Valenciana al cierre de 2025, lo que supone el 16,1 % del total, un porcentaje por debajo de la media nacional que se situó en el 21,6 %, 1,3 puntos menos que el año pasado.

El porcentaje se supera ampliamente en Andalucía (32,2 %); Cataluña (32 %) o Cantabria (26,2 %). Por el contrario, en Madrid fue de apenas el 0,8 %, en el País Vasco, del 2,3 % y en Galicia, del 5,7 %.

A 31 de diciembre de 2025, un 84,42 por 1.000 habitantes estaba aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria en España, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024.

Por el contrario, se esperaron menos días para ella, en concreto 3, hasta los 102. El 61,5 % de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días.

Por comunidades, donde más esperaron al especialista fue en Navarra (152 días), Aragón (138), Andalucía (136), Cataluña (120) y Extremadura (112), mientras que en La Rioja lo hicieron 32, menos que en País Vasco (49), Cantabria (61), Galicia (63), Castilla-La Mancha (64) o Madrid (68).

En la Comunitat Valenciana la tasa de personas que esperaban cita con el especialista era del 83,35 por cada 1.000 habitantes y la espera media era de 95 días.

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

En la Comunitat Valenciana, la especialidad más sobrecargada para operarse es Cirugía Plástica, con 152 días (269 días a nivel nacional), seguida de cirugía Pediátrica (147), Neurocirugía (128), ORL (115), Urología (111) o Traumatología (99), mientras que las menos congestionadas fueron Oftalmología (55 días), Cirugía cardíaca (63) y Dermatología (66).

En consultas externas, las mayores esperas se produjeron en Neurología, con 108 días; Traumatología y Cardiología, con 105; Dermatología, con 103, y Oftalmología, con 102.

En el otro extremo están Cirugía General, con un promedio de 64 días, Ginecología, con una media de 65 días y ORL, con 73 días.