La patronal valenciana y los sindicatos reclaman por carta a Arcadi España que autorice el crédito dana de 1.300 millones

La patronal valenciana (CEV) y los sindicatos CCOO y UGT han dirigido una carta conjunta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en su primer mes al frente del cargo para pedirle que autorice el crédito extraordinario de 1.300 millones de euros para la dana.

La misiva, fechada el martes, está firmada por el presidente de la CEV, Vicente Lafuente; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García; y el secretario general de UGT-PV, Tino Calero. Todos ellos ya anunciaron la semana pasada que la enviarían.

La carta traslada la felicitación a España por su nombramiento como ministro de Hacienda y le desean "el mayor de los aciertos" en el desempeño de sus nuevas responsabilidades.

"Como sabe, además de los daños personales, la dana causó cuantiosos daños materiales que han requerido recursos extraordinarios tanto por parte del sector público como del privado para hacer frente a la reconstrucción. En ese sentido, agradecemos que el Gobierno de España autorizase, con ese fin, una movilización extraordinaria de recursos", señalan.

Sin embargo, prosiguen, "la Comunitat Valenciana sigue afrontando el actual escenario en una situación de clara desventaja, derivada de desequilibrios estructurales que condicionan de manera significativa su capacidad de respuesta". Entre ellos, mencionan la "persistente infrafinanciación que ha contribuido de forma decisiva al incremento del endeudamiento público".

"Este factor ha limitado históricamente el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana y, en el contexto actual, restringe de forma intensa la capacidad de los distintos agentes -públicos y privados- para hacer frente al proceso de recuperación tras la dana".

Por ello, remarcan, "la no autorización hasta la fecha del crédito extraordinario de 1.300 millones de euros previsto para 2026 introduce una incertidumbre que dificulta, todavía más, la adecuada planificación financiera y la ejecución de las actuaciones necesarias".

"En consecuencia, le solicitamos que impulse con la mayor celeridad posible la aprobación de dicho crédito mediante el correspondiente decreto que deba ser convalidado por el Congreso de los Diputados como una medida urgente que no puede quedar supeditada a debates de mayor alcance", exponen.

Sin autorización en abril

La aprobación de este crédito dana es una de las cuestiones pendientes que dejó el Gobierno central al decaer los decretos ómnibus en el Congreso. Se trata de la autorización de nuevo endeudamiento a la Generalitat en 2026 para afrontar facturas de obras y pagos de ayudas por la dana dana.

El Ejecutivo central ya autorizó otros créditos para 2025 y 2026, pero este es uno extra de 1.300 millones que no ha llegado pese a que ya han pasado 4 meses desde el inicio de año.

Ese crédito tendría que haber salido, primero, con el decreto ómnibus sobre medidas para paliar la vulnerabilidad social y, después, en el 'decreto anticrisis' con motivo de la guerra de Irán.

Pero al no ser aprobado el primero en el Congreso, el Gobierno tuvo que ir desgajando de él las medidas. Y las valencianas no se incluyeron en el segundo: ni el crédito, ni la exención fiscal para las ayudas de la dana ni la actualización de las entregas a cuenta.

En cuanto al crédito de 1.300 millones, la situación preocupa en la Generalitat. De hecho, el propio presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido una reunión a Arcadi España para abordar este asunto, además de otros como el modelo de financiación autonómica.

Las exenciones en las ayudas

La anterior ministra, María Jesús Montero, finalizó su mandato para pasar a ser candidata en Andalucía sin cumplir con esta reclamación. Ahora la pelota pasa al tejado de España, quien ya ha hecho algún gesto hacia la Comunitat Valenciana en sus primeras semanas al frente de Hacienda con otro punto de los pendientes: el de las exenciones fiscales de las ayudas de la dana.

Tras varios intentos infructuosos a través de los decretos -con negociaciones con Compromís de por medio incluidas que han quedado en nada-, el Gobierno finalmente anunció el pasado lunes que las ayudas de la dana concedidas a los afectados estarán exentas de tributación del IRPF en la Renta de 2025.

La medida tendrá efectos tanto para las subvenciones autonómicas, como las estatales y las locales. Desde el Ejecutivo central trasladaron que se ha querido realizar una "interpretación favorable" para los damnificados de la normativa ya vigente.

El 'truco' ha sido que el Ejecutivo ha decidido aplicar los criterios establecidos por la Dirección General de Tributos de los efectos del decreto ómnibus sobre las medidas sociales. Fue el aprobado por el Ejecutivo el pasado diciembre, pero que no fue convalidado en el Congreso y decayó.

De esta manera, el Gobierno ha considerado que en la fecha de devengo del IRPF para 2025, al acabar el año, esas modificaciones introducidas por el citado decreto estaban en vigor con plenos efectos jurídicos. Motivo por el que son de aplicación en la Renta.