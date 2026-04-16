Mónica Oltra reaparece arropada por Irene Montero y Sira Rego en su primer acto tras volver a la política: "A por ellos"

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha reaparecido este jueves tras haber anunciado hace apenas dos semanas su retorno a la primera línea política para "aceptar el reto" de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales.

Lo ha hecho arropada por la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y la ministra de Juventud e Infancia en el Gobierno central por parte de Sumar, Sira Rego (IU), además de la Rosangela da Silva, mujer del presidente de Brasil, en el Jardín Botánico de la ciudad.

Un lugar cargado de simbolismo, ya que fue ahí donde se firmó el pacto del gobierno entre PSPV, Compromís y Podemos en el año 2015 y más tarde fue revalidado en 2019. El denominado Consell del Botànic que las tres formaciones bautizaron como "gobiernos del cambio".

El acto, aunque organizado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, ha servido para un fin claro: exhibir un apoyo sin fisuras a Oltra y escenificar quienes podrían acompañarla en su carrera por intentar alcanzar la vara de mando. Esto es, Podemos e Izquierda Unida, con quienes la exvicepresidenta siempre ha mantenido una buena relación.

La primera en tomar la palabra en el coloquio, al que han asistido 400 personas y llevaba el nombre de "No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista", ha sido Rego, que ha arrancado su intervención celebrando la vuelta de Mónica Oltra tras cuatro años retirada -dimitió en junio 2022-.

"¡Qué maravilla, Mónica, qué maravilla!", ha dicho, para acto seguido defender la participación femenina en los espacios de decisión.

Minutos después, Montero ha considerado a Oltra una víctima de la "guerra sucia" que se ejerce contra quienes buscan "transformar" el sistema. Una violencia política en la que ha incluido a jueces, medios de comunicación y también partidos rivales.

Por ello, la también secretaria política de Podemos ha pedido "aprender de los errores del pasado" y "no volver a dejarnos solas". "Ojalá no repitamos los errores del pasado. Nada de lo que ha pasado en el pasado debe impedirnos caminar hacia el futuro", ha dicho la eurodiputada.

Mónica Oltra. Ana Escobar / EFE

"Lo importante es no estar ni sentirse sola cuando el 'lawfare' se pone en marcha. Porque es una maquinaria que no busca solo apartar a alguien de la política, sino destruir a la persona que afecta. Es una bomba familiar, económica y que, incluso, te hace dudar de ti misma, de todo tu entorno. Y ese es su objetivo", ha respondido Oltra para iniciar su intervención.

En este punto, ha reconocido, sobre su decisión de volver a la política, si debía "rendirse". "Me planteé: ¿nos rendimos o nos levantamos? Pues nos levantamos", ha manifestado, lo que ha generado una ovación de los asistentes.

"Se supone que en un estado de derecho la gente inocente no va a la cárcel, no se le condena, ¿no? Pues como dijo mi madre: a por ellos", ha agregado, lo que ha hecho que el público se levantara de sus asientos y de nuevo volviera a aplaudir y lanzar vítores.

Oltra ha planteado la necesidad de reivindicar la moral en la política, reforzar los mecanismos democráticos o prohibir democráticamente la fabricación de armas para que no haya "hombres blancos ricos organizando guerras lejos de donde viven".

Pero también, "abrir el melón" no solo de cómo se llega a la jerarquía judicial, sino de "cómo se llega a ponerse las puñetas". "El acceso a la justicia debe democratizarse para que puedan llegar los hijos de los trabajadores masivamente", ha defendido.

Oltra, Rego, Da Silva y Montero. Rober Solsona / EP

"He estado cuatro años en mi casa pensando en la frase de Dolores Ibárruri de 'Más vale morir de pie, que morir arrodillado' Pero ya no hay vida arrodillados, porque los hombres poderosos han declarado la guerra a la vida. Así que sea vivir o morir, habrá que hacerlo de pie", ha zanjado la exvicepresidenta.

Curiosamente, nadie ha mencionado el Ayuntamiento de Valencia en ninguno de sus discursos, de sus respuestas e intervenciones. Pero todos los asistentes, y ponentes, sabían lo que se estaba escenificando: una unión de fuerzas en torno a la líder de Compromís y futura candidatura al consistorio.