Largas colas en el padrón de Valencia en el primer día de regularización de migrantes del Gobierno de España

Desde este jueves, los migrantes que residen en España podrán comenzar a regularizar su situación administrativa. El anuncio de regularización masiva del Gobierno central se ha dejado notar en el Ayuntamiento de Valencia, provocando largas colas ante el padrón municipal.

Las mayores aglomeraciones ante las oficinas municipales se dan a primera hora de la mañana, entre las 7:30 y las 8:30 horas. Se trata del momento en el que se reparten los turnos del padrón, tal y como informan fuentes del Cap i Casal a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, el primer día en el que ha entrado en vigor el proceso de regularización de migrantes ha hecho que las colas dieran la vuelta a la calle, desde la entrada trasera del Ayuntamiento hasta la calle Periodista Azzati.

Las mismas fuentes detallan que hay funcionarios del Consistorio colocados en puntos estratégicos de las colas para asistir a los que no conocen el procedimiento a seguir para la regularización.

Por tanto, en el primer día en el que ya se ha hecho oficial el anuncio, muchas personas han acudido al Cap i Casal para solicitar la regularización. Sin embargo, el procedimiento presencial no se iniciará hasta el día 20 de abril.

Una situación que ha obligado al Ayuntamiento a colocar carteles en los que recuerda que no gestiona trámites de extranjería, tan solo se encarga de los trámites correspondientes al padrón municipal.

Esta misma situación tuvo lugar meses atrás cuando se anunció la medida desde el Gobierno, cuando en el mes de febrero se produjeron largas colas frente al Ayuntamiento tras conocerse el anuncio.

De igual manera, en ese momento el Consistorio ya detalló que tampoco gestionaba trámites de extranjería en carteles ante el desconcierto de muchas de las personas que acudían a las oficinas municipales.

Tras la movilización inicial de personas ante las puertas del padrón, el paso de la mañana diluye la afluencia y acorta las colas, las cuales todavía se aprecian, pero no con el mismo volumen de personas.

Regularización masiva

Desde este jueves 16 de abril, los extranjeros de fuera de la Unión Europea que vivan en España actualmente pueden solicitar vía telemática la regularización de su situación, que les permitirá trabajar de forma legal en cualquier sector y lugar del país durante un año.

A su vez, desde el próximo lunes 20 de abril las oficinas atenderán a los inmigrantes que cuenten con cita previa de forma presencial y tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para realizar el trámite.

Sólo pueden acceder a ella aquellos extranjeros que, por un lado, hayan solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 y, por otro lado, si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

En el momento de la solicitud, los interesados deben justificar que han estado al menos cinco meses en territorio nacional. Además, La Moncloa confirma que no pueden tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud.

Cabe recordar que cerca de 100.000 personas migrantes se podrán beneficiar en la Comunitat Valenciana de la regularización masiva anunciada por el Ejecutivo central y que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Un asunto de Sánchez"

El portavoz del Cap i Casal, Juan Carlos Caballero, afirmó que "es un asunto que única y exclusivamente es competencia del Gobierno de Pedro Sánchez", y criticó que "una vez más descarga en los ayuntamientos toda la responsabilidad ante su falta de planificación, información y recursos".

Asimismo, lamentó que "el Gobierno ha generado un proceso de regularización sin definir con claridad los criterios ni los requisitos, sin facilitar información suficiente ni a las administraciones ni a los propios interesados".

En este sentido, Caballero advirtió que "esto provoca incertidumbre y un aumento de la demanda que ningún municipio puede absorber de forma inmediata sin apoyo estatal".

Además, explicó que "la falta de información ya obligó a los técnicos a remitirles a las oficinas de extranjería o a la delegación del Gobierno porque no podíamos ayudar a las personas que acudían para pedir más información".

Por último, concluyó que "el Gobierno ha generado expectativas sin organización previa. "Quien está fallando es el Gobierno de Sánchez, que no informa, no planifica y no da recursos a las administraciones locales ante una situación excepcional".

La Generalitat recurrirá

Ante el anuncio, la Generalitat Valenciana anunció este martes su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno de España para la regularización de inmigrantes.

Tras este avance, el presidente del Ejecutivo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, acusó este miércoles al Gobierno de España de no reforzar los medios de las autonomías para poder acogerlos.

"Se trata de una decisión del Gobierno de Sánchez que llega "sin ningún tipo de previsión ni recursos" y que "va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana", alegan desde la Administración valenciana.