Ens Uneix apura los plazos: recogerá firmas este fin de semana en Valencia para rebajar el listón electoral al 3%

Unión Municipalista, la plataforma que agrupa a partidos independientes y locales coordinada por el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, apurará hasta el último momento para recoger la mayor cantidad de firmas posibles para defender en Les Corts su Iniciativa Legislativa Popular que busca rebajar el listón electoral valenciano al 3%.

La formación tiene previsto instalar una carpa el próximo viernes 17 de abril en la céntrica plaza de los Pinazo de Valencia para reclamar las rúbricas de todo aquel que pasee por el centro de la ciudad entre las 16:00 y las 20:00 horas de la tarde. Una labor que extenderán también durante la mañana del sábado 18 de abril.

El partido asegura que ya ha recogido las 10.000 firmas necesarias para que el parlamento autonómico someta a debate su ILP, que fue registrada en julio de 2025. Pero busca ampliar la cantidad registrada para "ir con margen" en caso de que el parlamento valenciano anule la validez de algunas de ellas.

Por ello, aunque se registró el verano pasado, solicitaron el pasado mes de febrero a la Mesa de Les Corts una prórroga delplazo legal establecido para registrar las firmas. De aquel escrito se desprendía que podrían haber tenido dificultades para alcanzar el mínimo exigido, pero desde la plataforma niegan que la petición respondiera a esto.

El calendario parlamentario, en cualquier caso, no les permitirá registrarlas más tarde del 3 de mayo, dado que la moratoria finaliza dicho día. De lo contrario, la iniciativa decaerá y no seguirá su tramitación, lo que conllevaría que no se pudiera debatir la propuesta para modificar la Ley Electoral Valenciana.

Esta fija en un 5% la barrera para obtener representación en el parlamento valenciano. Se trata del listón más alto actualmente de toda España. La idea es bajarlo dos puntos y que tuviera carácter provincial, no autonómico.

Un planteamiento que, por otro lado, tampoco agrada a la mayoría de partidos en la Cámara: el PP siempre ha sido contrario, el PSPV mostró ciertos reparos en su momento cuando lo planteó Compromís la legislatura pasada, y Vox se niega a acometer este cambio.

Un escenario que complica que pueda llegar a validarse, especialmente por la mayoría requerida para modificar la Ley Electoral Valenciana: dos terceras partes de la Cámara deben apoyar el cambio para poder aprobarse. Ni el bloque de derechas lo suma (53), ni tampoco el de izquierdas (46).

Esto significa que a un hipotético apoyo de los socialistas y de Compromís, se debería sumar también el PP, pues sería la única manera de alcanzar los dos tercios.

Los impulsores, en cualquier caso, se muestran dispuestos a intentar negociar con los que son sus socios de gobierno en la Diputación de Valencia, el PP, pero también con la bancada de la izquierda. Su posible acceso a Les Corts permitiría al PP ampliar el abanico de formaciones con las que negociar iniciativas, más allá de Vox.

Una vez registradas las firmas -antes del 3 de mayo-, el calendario parlamentario permitiría apenas que se tramitase la toma en consideración de la proposición de ley.

No decaería, eso sí, con el fin del periodo de sesiones, sino que esta se retomaría con el inicio del siguiente, ya en septiembre después del Debate de Política General.

A partir de entonces, ya iniciaría su tramitación en comisión y podría llegar a un pleno en otoño, según las fuentes parlamentarias consultadas. Sin embargo, su viabilidad resulta complicada, dado que coincidiría con una futura negociación presupuestaria y en vísperas de elecciones.