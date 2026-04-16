Las cifras de Labora: miles de ofertas activas en su web y menos de 1 año para encontrar empleo tras hacer sus cursos

Encontrar trabajo y moverse en el mercado laboral no es tarea sencilla. Para facilitarlo, Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se encarga de favorecer el acceso al empleo de la ciudadanía para "descubrir nuevas oportunidades, mejorar competencias y destacar en el mercado de trabajo".

Las cifras de Labora reflejan su impacto en el mercado laboral actual: más de 2.000 ofertas en su portal web y menos de un año para encontrar trabajo para aquellos que opten por cursar alguno de sus múltiples espacios formativos.

"Labora ofrece orientación laboral individualizada, formación y talleres prácticos, apoyo a empresas para encontrar talento y programas con subvenciones para diferentes colectivos, todo con el objetivo de facilitar a la sociedad valenciana su desarrollo profesional", sostienen desde el servicio.

Existen miles de ofertas de empleo en Internet, y, aun así, muchas personas sienten que envían currículums sin recibir respuesta. Esto puede resultar frustrante y hacer que encontrar trabajo parezca más difícil de lo que es.

Desde Labora explican que "contar con la ayuda adecuada marca la diferencia". "En Labora tienes a tu disposición un servicio gratuito con el que el personal te acompaña en tu búsqueda de empleo y te ayuda a avanzar hacia tu futuro profesional", explican.

Con Labora, a la hora de buscar empleo los interesados cuentan con un orientador u orientadora de referencia que actúa como guía, conoce el perfil del futuro trabajador y ayuda a trazar un camino hacia el empleo.

Además, también hay disponibles talleres prácticos donde aprender a afrontar entrevistas con más seguridad y a desenvolverse mejor en la búsqueda de empleo. De la misma manera, se pueden solicitar citas para resolver dudas.

"Se trata de un apoyo cercano y continuo para que no tengas que hacerlo solo y que te motiva para mantener una actitud positiva durante todo el proceso de buscar trabajo", sostienen.

"Formación para avanzar"

Desde Labora saben lo importante que es la formación en la búsqueda de empleo. Es una herramienta destinada a la mejora de las habilidades personales y destacar en las entrevistas de trabajo.

Por ello, ponen a tu disposición una gran variedad de cursos gratuitos tanto para personas desempleadas como ocupadas. Sobre todo, se presta especial atención a que jóvenes, mujeres y colectivos de atención prioritaria reciban formación para mejorar sus oportunidades laborales.

Labora

Existen cursos de diferentes duraciones y de sectores laborales muy diversos que se realizan por toda la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, certificados profesionales, programas de empleo y formación o el Campus Virtual.

También tienes la opción de acreditar las competencias laborales que has conseguido por tu experiencia trabajando. Si es tu caso, acude a tu Espai Labora y te informarán de cómo puedes conseguirlo.

Empleo en menos de un año

Según destacan desde Labora, más de la mitad de las personas que participan en los cursos de Labora consiguen empleo en menos de un año.

Para los candidatos, registra la oferta de empleo en su portal GVAJobs, consulta las candidaturas presentadas por las personas interesadas en la oferta, revisa sus currículums, cita a los candidatos/as que consideres más idóneos y encuentra el talento que tu empresa necesita.

En Punt Labora se pueden encontrar más de 2.000 ofertas de empleo diariamente. Entra desde tu navegador web o desde la aplicación. Inscríbete a todas las ofertas que te interesen y haz un seguimiento de tu candidatura.

También puedes consultar la oferta formativa actual, cuentan con múltiples centros de formación donde ampliar conocimientos o aprender sobre otros sectores laborales.