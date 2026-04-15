La jefa de Meteorología de À Punt: "Las previsiones de cinco días antes de la dana ya apuntaban a un riesgo brutal"

La jefa de Meteorología de À Punt el día de la dana, Victoria Roselló, ha declarado este miércoles ante la jueza de la dana que las previsiones de cinco días antes del 29 de octubre de 2024 "ya apuntaban a un riesgo brutal para la población".

"Ya se vio lo que iba a ocurrir", ha afirmado durante su declaración como testigo en la causa.

"Se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos y que esa agua debía llegar al mar. A cinco días podemos saber en qué zona geográfica iba a caer agua", ha dicho.

"Iba a ser entre el Túria y el Júcar. Esto permitió el viernes previo que informáramos a la dirección de À Punt de que esto iba a pasar para preparar la programación. Se previó en la cadena para cubrir el temporal. La predicción era muy concreta. Todo se cumplía con lo previsto durante el fin de semana", ha expuesto.

"Las precipitaciones de todo un año podían caer en las cuencas en una hora. Cuando empieza a ocurrir todo tenemos herramientas que nos permiten conocer dónde y cómo está lloviendo. La asociación valenciana de meteorología vuelca datos en vivo en la red para ser más precisos. Los datos eran muy precisos", ha comentado.

El día de la dana, a las 6:00 horas, ha recordado, "empezó a llover con mucha intensidad, una intensidad torrencial". A las 7:00 ya había una redactora en l'Alcúdia informando.

En la zona de la Ribera Alta, detallado, se desplazó la lluvia a Utiel-Requena. "Era la lluvia más cuantiosa desde que hay registros. Es algo inaudito. Supera a Tous. Ahí ya sabemos que la inundación sería histórica. Sólo por la lluvia caída", ha asegurado.

Roselló ha mencionado la alerta roja activada por la Aemet a las 7.36 horas de aquel 29 de octubre. "Rojo es riesgo para las personas. Es no salga de casa. Era una situación potencialmente peligrosa", ha insistido.

Ya a las 11.52 horas, en la radiotelevisión valenciana se alertó del peligro de riadas en la costa, donde no llovía, y a las 12.20 horas se volvió a advertir por las lluvias en el interior. "Los ríos cortos y los barrancos que van secos iban a desbordarse y había que alertar a la población", ha opinado.

"La información estaba al alcance de cualquiera; cualquier ciudadano, no solo instituciones, y con los datos en la mano y un mínimo de conocimiento de la geografía, podía deducir lo que iba a pasar. À Punt fue informando puntualmente desde la madrugada y la información de que disponíamos permitía avisar a la población con tiempo para poder proteger sus vidas", ha añadido.