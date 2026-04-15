La Generalitat recurrirá la regularización de inmigrantes: acusa al Gobierno de no reforzar los medios de las autonomías

Juanfran Pérez Llorca en la sesión de control de este miércoles. José Cuéllar / Corts

La Generalitat Valenciana anunció este martes su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno de España para la regularización de inmigrantes.

Tras este avance, el presidente del Ejecutivo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado este miércoles al Gobierno de España de no reforzar los medios de las autonomías para poder acogerlos.

"Se trata de una decisión del Gobierno de Sánchez que llega "sin ningún tipo de previsión ni recursos" y que "va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana", señalan fuentes de la Generalitat.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que ya está publicado en el BOE. Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo va a incorporar a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España.

Desde la Administración autonómica se advierte de que una medida de estas características, adoptada "sin una memoria económica clara ni coordinación" con las comunidades autónomas, puede provocar un "incremento notable" en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, "ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial".

En este sentido, el Consell subraya su compromiso con una política migratoria "ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida", así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, la Generalitat Valenciana solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, con el objetivo de evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico, recalcan las mismas fuentes.

El Consell hace así un llamamiento al Gobierno de España para que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas que permita abordar la cuestión migratoria "desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva".

Pérez Llorca ha asegurado que el hecho de que el Gobierno pida a comunidades como la Comunitat Valenciana que acojan más menores inmigrantes no acompañados sin reforzar sus medios es "lo más racista" que ha visto en la política, ya que ha señalado que mientras tanto "no llegan" estos menores a Catalunya o Euskadi por "un tema electoral".

Así lo ha asegurado durante la sesión de control en Les Corts, donde el también líder del PPCV ha coincidido con el síndic de Vox, José Mª Llanos, en que el decreto del Gobierno para la regularización de migrantes pondrá "en jaque" a los servicios públicos de la Comunitat.