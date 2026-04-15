La Generalitat recurrirá la regularización de inmigrantes: acusa al Gobierno de no reforzar los medios de las autonomías
El Ejecutivo valenciano asegura que se trata de una decisión "del Gobierno de Sánchez" que llega "sin previsión ni recursos".
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La Generalitat Valenciana anunció este martes su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno de España para la regularización de inmigrantes.
Tras este avance, el presidente del Ejecutivo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado este miércoles al Gobierno de España de no reforzar los medios de las autonomías para poder acogerlos.
"Se trata de una decisión del Gobierno de Sánchez que llega "sin ningún tipo de previsión ni recursos" y que "va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana", señalan fuentes de la Generalitat.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que ya está publicado en el BOE. Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo va a incorporar a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España.
Desde la Administración autonómica se advierte de que una medida de estas características, adoptada "sin una memoria económica clara ni coordinación" con las comunidades autónomas, puede provocar un "incremento notable" en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, "ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial".
En este sentido, el Consell subraya su compromiso con una política migratoria "ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida", así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, la Generalitat Valenciana solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, con el objetivo de evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico, recalcan las mismas fuentes.
El Consell hace así un llamamiento al Gobierno de España para que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas que permita abordar la cuestión migratoria "desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva".
Pérez Llorca ha asegurado que el hecho de que el Gobierno pida a comunidades como la Comunitat Valenciana que acojan más menores inmigrantes no acompañados sin reforzar sus medios es "lo más racista" que ha visto en la política, ya que ha señalado que mientras tanto "no llegan" estos menores a Catalunya o Euskadi por "un tema electoral".
Así lo ha asegurado durante la sesión de control en Les Corts, donde el también líder del PPCV ha coincidido con el síndic de Vox, José Mª Llanos, en que el decreto del Gobierno para la regularización de migrantes pondrá "en jaque" a los servicios públicos de la Comunitat.
En su intervención, el síndic de Vox ha denunciado que los servicios públicos valencianos se enfrentan un "colapso" por la atención de los "inmigrantes ilegales".
De esta forma, ha pedido al Consell que desglose ese gasto por años y, aunque ha puesto en valor que vaya a recurrir el decreto de regularización de migrantes, le ha pedido "ir más allá".
Según ha expuesto Pérez Llorca, con datos de finales de marzo, la Comunitat acoge actualmente 595 menores inmigrantes no acompañados, "cumpliendo lo que dice la ley" y "dando la batalla en el plano político y judicial hasta donde nos permite nuestra capacidad".
Como "novedad importante y preocupante", Llorca ha indicado que, en el nuevo sistema de acogida planteado por el Gobierno, "quieren que a la Comunitat Valenciana lleguen 1.900 menores extranjeros no acompañados", cuando "el sistema valenciano de protección al menor tiene 1.800 plazas para los de aquí y los que llegan".
Todo ello, ha subrayado, "sin medios, sin dinero, sin infraestructuras": "Hacer eso es de racistas y eso lo está haciendo el Gobierno de España".