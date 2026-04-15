La exención fiscal de las ayudas dana: el primer guiño de Arcadi España a los valencianos como ministro de Hacienda

El Gobierno anunció este lunes que las ayudas de la dana concedidas a los afectados por la riada del 29 de octubre estarán exentas de tributación del IRPF en la Renta de 2025. Una decisión que, en la práctica, supone el primer gesto a los valencianos del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, apenas tres semanas después de asumir la cartera.

La medida tendrá efectos tanto para las subvenciones autonómicas, como las estatales y las locales, pues, tal y como reconocen desde el Ejecutivo, se ha querido realizar una "interpretación favorable" para los damnificados de la normativa ya vigente.

En particular, del Decreto-ley 16/2025 por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y en materia tributaria y de Seguridad Social, así como de la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006 del IRPF.

Una interpretación que el Gobierno hace ahora, con la llegada de España al Ministerio que antes dirigía María Jesús Montero y tras el fracaso en el Congreso de los dos ómnibus en los que se llegó a incluir la iniciativa en enero y febrero. La lectura 'conveniente' de la norma ha sido la vía que el Ejecutivo ha encontrado para poder aplicar la medida este año.

Hacienda considera que las ayudas pueden encuadrarse como compensaciones extraordinarias por daños personales y materiales, lo que permite excluirlas de la base imponible del impuesto.

Este matiz técnico tiene una dimensión política clara. Por un lado, evita abrir un nuevo frente legislativo; por otro, permite dar una respuesta rápida a una demanda de los que fueron golpeados por las inundaciones sin necesidad de negociar un cambio normativo en el Congreso.

Si bien las fuentes gubernamentales consultadas por este diario no llegan a sostener que la idea viene orquestada por el propio ministro, sí reconocen que "hay mucha sensibilidad por su partehacia todo lo que tiene que ver con la catástrofe". Advierten que el Ejecutivo ya era favorable a esto, "pero con su llegada lo es más aún".

Recuerdan, así, que ya desde la Secretaría de Estado de Política Territorial, era España quien ejercía de "puente" entre la Comunitat Valenciana y el propio Ministerio en todo lo relativo a la dana. Fue él quien presentó junto a Ángel Victor Torres y la comisionada Zulima Pérez el visor info dana.

Arcadi España, Pilar Bernabé, Ángel Víctor Torres, Diana Morant y Zulima Pérez. Rober Solsona / EP

También acudió a la constitución de la comisión mixta Gobierno-Generalitat en el castillo de Riba-Roja del Túria en febrero, acompañando así a Víctor Torres, a Pérez o la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

"El hecho de que haya estado tan conectado con todo lo que tenía que ver con la reconstrucción y que sea valenciano, obviamente hace que sea más sensible. Y esto siempre lo ha defendido porque es de justicia", admiten a este diario fuentes de su entorno en relación a la exención.

"PP y Vox no hicieron nada por salvar esta situación y se ha tenido que buscar una fórmula para hacerlo", agregan.

Los decretos

Conviene recordar que la exención de tributación de estas ayudas fue una de las 100 peticiones que hizo Juanfran Pérez Llorca a Pedro Sánchez en su primer encuentro en Moncloa el pasado mes de diciembre.

Esta se llegó a incorporar a un decreto ómnibus apenas un mes después, en enero, junto a otras cuestiones que afectaban a la Comunitat Valenciana, como la autorización del endeudamiento excepcional para cubrir gastos derivados de la tragedia o la actualización de las entregas a cuenta.

Pero no fue el único contenido de la normativa que se llevó al Congreso. En él se incluían otros asuntos: la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios, entre otros.

El mecanismo legal está contemplado en la Constitución, pero solo para casos "de extraordinaria y urgente necesidad". Y PP, Vox y Junts votaron en contra del texto, por lo que nada salió adelante.

Ya en febrero, se volvió a llevar a la Cámara Baja la revalorización de las pensiones del 2,7% por un lado, y el Real Decreto Ley con el resto de medidas -incluidas las valencianas vinculadas a la tragedia- por otro.

En esta ocasión, salió adelante lo primero, pero volvió a quedar encallado el segundo. Por lo que, para no dejar en el olvido las cuestiones valencianas, Compromís, a través de Sumar, reclamó al PSOE que pudiera volver a insertarse en un texto legal.

Los socialistas no estaban dispuestos a llevar al parlamento todo desgajado por materias, por lo que de nuevo la fórmula pasaba por otro ómnibus, un cajón de sastre donde mezclar temas dispares.

Imagen de la localidad de Chiva tras la dana.

Por lo que, la última bala antes de la declaración de la renta, sería el decreto anticrisis con motivo de la guerra de Irán que tratarían de aprobar. No obstante, acabó sin incorporarse en el articulado, a pesar de que esta norma sí se aprobó con el apoyo de Junts y la abstención de PP y Podemos.

Ahora, la exención de tributación del IRPF de las ayudas concedidas con motivo de la catástrofe serán posibles en la declaración de la renta de 2025. Sin ómnibus ni ninguna normativa adicional que ampare la iniciativa.

Un resultado que, aunque celebran en la Generalitat Valenciana por las consecuencias que tendrá para los damnificados, también ha despertado alguna que otra crítica.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, cuestionó este lunes por qué el Gobierno quiso entonces incluir la exención en Real Decreto si éste no era necesario. Reprochó, además, que no se hubiera realizado esta interpretación favorable antes. "Solo hacía falta voluntad política", dijo.

En cualquier caso, la iniciativa es el estreno de España en su nueva etapa al frente de Hacienda y lanza un mensaje de especial sensibilidad hacia las reivindicaciones autonómicas y, en particular, hacia las consecuencias de la dana, todavía muy presentes un año y medio después de la tragedia.