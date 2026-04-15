La Diputación de Valencia y la Generalitat sellan un acuerdo para modernizar 77 depuradoras: costará 51M€

La Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana invertirán de forma conjunta 51 millones de euros para modernizar 77 depuradoras distribuidas en la provincia con la intención de mejorar el ciclo integral del agua.

El acuerdo incluye la construcción de 15 nuevas estaciones que costarán 36 millones de euros en municipios donde no existía ninguna : Simat, Montserrat, Montroi, Alzira, Godelleta, Genovés, Andilla, Almiserà, Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Alpuente, Albaida, Calles y Requena.

De forma paralela, se realizarán una serie de actuaciones para reconstruir otras 62 ya existentes y que están distribuidas en 13 comarcas. Los trabajos, que consistirán en instalar nueva maquinaria electromecánica, permitirá mejorar los procesos de depuración, desinfección o gestión de lodos, para lo que se invertirá un total de 15 millones de euros.

El convenio entre ambas administraciones fue aprobado ya en el último pleno de la Diputación de Valencia y ahora deberá ratificarse en el pleno del Consell de este viernes, que se celebrará en Alicante, y supondrá un "alivio de la carga inversora de los ayuntamientos en materia de aguas".

A la presentación de este acuerdo han acudido tanto el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, y la vicepresidenta, Natàlia Enguix, como el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus.

Enguix ha explicado que tras la dana del 29 de octubre de 2024, la corporación provincial se tuvo que poner en marcha para reparar las 72 depuradoras que fueron arrasadas por las inundaciones.

"Nos reunimos rápidamente con la EPSAR -la entidad pública de saneamiento de aguas de la Generalitat Valenciana- para iniciar en tiempo récord" la reparación de las estaciones, que a día de hoy "ya están todas terminadas", ha dicho.

En este sentido, Enguix ha insistido en la importancia que tiene "contar con el soporte administrativo de un convenio que permita hacer legalmente posible lo que técnicamente es posible", en referencia al acuerdo de cooperación que ahora actualizan ambas instituciones.

Mompó, que ha recordado los meses que ha costado alcanzar un acuerdo de este tipo y al que ha calificado de "histórico, ha señalado que las administraciones no deben resolver los problemas de los municipios "desde un despacho", sino "pisando el terreno".

Tras realizar un recorrido por toda la provincia y "escuchar a los alcaldes", ambas instituciones han querido dar solución y mejorar el ciclo integral del agua en estos 77 municipios: "Ha habido entendimiento, lealtad institucional y hemos ido todos a una, algo que hemos echado en falta en la reconstrucción", ha dicho en relación al Gobierno central.

"Hemos trabajado como lo que somos: administración al servicio de los ciudadanos, sumando capacidades. Cuando se trata de servicios básicos, lo único que cabe es la colaboración", ha añadido el presidente de la Diputación de Valencia.

Para Martínez Mus, el acuerdo es una muestra de "vertebración de territorio", ya que implica "garantizar la igualdad de servicios entre diferentes poblaciones y recursos hídricos cuando el agua se convierte en un tesoro". "Este acuerdo supone pasar de los planes, a las actuaciones", ha agregado.

El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano ha apuntado que el calendario para la ejecución de las actuaciones abarcará desde 2026 hasta 2029, si bien podría ampliarse el plazo si no se acabaran las obras a tiempo.

Por comarcas, las actuaciones de reconstrucción y construcción de nuevas depuradoras tendrán lugar en ocho municipios de la Ribera Alta y tres de la Ribera Baixa; una decena de localidades de la Vall d’Albaida; ocho pueblos de la Safor; otros ocho de la plana Utiel-Requena.

También otros siete de la Serranía; seis de la Costera; cinco de la Hoya de Buñol y del Valle de Ayora; tres del Rincón de Ademuz; y dos del Camp de Túria y el Camp de Morvedre.