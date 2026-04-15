Confirmado por el Gobierno: los inmigrantes podrán empezar su proceso de regularización en España a partir de esta fecha

El Gobierno de España aprobó este martes en el Consejo de Ministros el real decreto para regularizar de manera extraordinaria a los inmigrantes en el país.

La medida, que afectará a miles de personas que residen en España pero no cuentan con la documentación en regla, beneficiará en la Comunitat Valenciana a cerca de 50.000. Y casi medio millón de personas en todo el territorio.

Así, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este real decreto aprobado, las solicitudes podrán empezar a realizarse. Previsiblemente, desde el jueves 16 de abril por vía telemática.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha adelantado que la vía telemática "estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana", por lo que la presentación de la documentación se podrá realizar en cualquier momento.

Quienes prefieran realizar este trámite de forma presencial deberán esperar un poco más. Esta forma de realizarlo se habilitará a partir del lunes 20 de abril. Eso sí, quien decida acudir a una oficina deberá hacerlo concertando previamente una cita. Esta podrá solicitarse desde el 16 de abril a través de la web del ministerio y vía telefónica.

Realmente no hay prisa por presentar esta documentación. El plazo estará abierto hasta el 30 de junio, y no existe ningún beneficio por ser más o menos rápido.

Este proceso está dirigido a personas inmigrantes que actualmente se encuentren en España de manera irregular. Para poder beneficiarse, simplemente deberán corroborar que lo estaban antes del 1 de enero de 2026 y que llevan en el país al menos cinco meses seguidos.

Las personas que cumplan estos requisitos y presenten la documentación podrán acceder, cuando esta se tramite, a una serie de derechos. En concreto, una autorización de residencia y un trabajo en España. De esta forma, quienes lo adquieran podrán tener también un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria.

Inicialmente, este permiso tendrá una duración de un año. Tras este tiempo, las personas podrán integrarse en las vías ordinarias del sistema de extranjería, lo que facilitará una "integración plena y progresiva", indicó Saiz.

Para que nadie se quede atrás, desde el Gobierno se ha optado por incorporar a 550 profesionales y han habilitado 450 puntos en todo el país para realizar este trámite. Se incluyen centros de la Seguridad Social, oficinas de Correos y dependencias de extranjería.

Además, las solicitudes se podrán tramitar a través de la plataforma digital Mercurio, desde la que la Unidad de Tramitación de Extranjería gestionará los expedientes.

Para la ministra Saiz, esta medida es "uno de los grandes hitos de esta legislatura". "Son personas que conviven entre nosotros, que dan vida a nuestros pueblos y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos", señaló.

Además, Saiz también ha subrayado el impacto económico y laboral de esta medida aprobada: "El 43% del empleo creado en España corresponde a trabajadores extranjeros".