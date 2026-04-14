El hospital Ascires de Valencia impulsa la medicina de prevención para ayudar a los pacientes "a vivir más y mejor"

"Impulsar la medicina del futuro, basada en la personalización y en la prevención, para ayudar a nuestros pacientes a vivir más y mejor". Este es, en palabras de los doctores Leyre Jorquer y Vicente Roig, el objetivo de la nueva Unidad de Chequeos Médicos del Hospital Ascires de Valencia.

Así se permite obtener una valoración completa del estado de salud de la persona en 24 o 48 horas, en función de la edad del paciente, por parte de un equipo multidisciplinar de especialistas y con la tecnología médica "más avanzada".

"Queremos prevenir antes que curar. Si detectamos alteraciones de salud en estadios precoces, podemos anticiparnos a la enfermedad, evitar complicaciones y contribuir a que nuestros pacientes disfruten de una mejor calidad de vida", apunta la Dra. Leyre Jorquer, especialista en Medicina Interna.

Para ello, el hospital Ascires propone cuatro modelos de chequeos en función del sexo y la edad (hombre / mujer menor de 45 años y hombre/ mujer mayor de 45 años), que se personalizan para cada paciente en función de sus antecedentes e historia clínica.

"Actualizamos los chequeos para incorporar los avances médicos y tecnológicos que se van produciendo a partir de la última evidencia científica", destaca la Dra. Jorquer.

Además, señala que los chequeos son coordinados de forma individualizada para concentrar las consultas, pruebas y resultados "en el menor tiempo posible".

De esta forma, el paciente obtiene una valoración integral y personalizada de su estado de salud, "sin esperas ni desplazamientos", y con un acompañamiento "exclusivo" durante todo el proceso.

Chequeos

Las revisiones de menores de 45 años incluyen, entre otras pruebas, analítica completa, exploraciones complementarias -resonancia magnética cerebral, RX de tórax y ecografías de diferentes zonas anatómicas-, consultas de Cardiología, Ginecología -en el caso de las mujeres-, Oftalmología y Medicina de Familia.

El circuito completo con el informe de resultados y valoración final personalizada se realiza en un solo día.

En el caso de mayores de 45 años, el chequeo incluye, además de lo anterior, consultas adicionales (con especialistas de Digestivo, Urología, Neurología y Neumología) y otras pruebas específicas, como resonancia magnética de columna, TC score de calcio coronario y gastrocolonoscopia.

"En una franja de edad más elevada se recomienda ampliar la batería de pruebas médicas. Por esta razón, el chequeo completo se realiza en 48 horas", explica el Dr. Vicente Roig.

Una paciente se somete a una ecografía de riesgo vascular como parte del chequeo médico personalizado en el hospital Ascires. EE

Con un componente multidisciplinar, en la unidad trabajan en equipo, entre otras, las especialidades de Medicina Interna, Medicina de Familia, Diagnóstico por Imagen, Cardiología, Ginecología, Urología, Neumología, Neurología y Oftalmología, con la labor fundamental de los técnicos de Imagen Diagnóstica, Enfermería y de Administración, que tiene un papel clave en coordinar todo el circuito de la manera más ágil.

Estas revisiones integrales van dirigidas a personas asintomáticas que quieren tener una valoración global de su salud.

"Nuestro objetivo es descartar o detectar en las fases más incipientes posibles patologías cardiovasculares, neurológicas, metabólicas u oncológicas. Todo ello en un circuito con acompañamiento exclusivo, citas ágiles y concentradas en el menor tiempo posible", añade el Dr. Roig.

Junto con el informe completo de resultados, los facultativos de Ascires proporcionan al paciente recomendaciones de salud y hábitos de vida, además de seguimiento para posibles pruebas adicionales (si se requieren) y próximos chequeos.



