Catalá, sobre la recolocación de personal del Consorcio: "Compromís pidió reasignarlos en 2024 con una moción"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que Compromís pidió reasignar a los empleados del Consorcio de Valencia 2007 "a dedo" tras la liquidación de la sociedad a través de una moción en el año 2024.

Así se ha referido Catalá a la denuncia presentada por la formación ante Anticorrupción,sobre la que ha apuntado que "el empleado público que trabajaba en el Consorcio de Valencia 2007 accedió de forma totalmente transparente a una plaza en la Fundación Visit Valencia".

De esta manera se ha pronunciado después de conocer que el Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación contra la presidenta del Puerto, Mar Chao y la alcaldesa, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En lo referente a la investigación, la alcaldesa ha recordado que "la Fiscalía siempre abre diligencias sea una denuncia más o menos fundamentada". "Esto es un trámite que tras una denuncia a la Fiscalía se suele hacer con absoluta normalidad", ha reiterado.

Sobre el proceso de contratación del empleado público en Visit Valencia, Catalá ha subrayado que "no se ha producido ninguna irregularidad en lo que compete al Ayuntamiento". En este sentido, ha evitado valorar los procesos de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Se trata de una denuncia interpuesta por Compromís, formación sobre la que la alcaldesa ha criticado que fueran ellos mismos quienes solicitaran "reasignar a dedo a los 11 trabajadores del Consorcio en la administración pública".

"El mismo denunciante que es Compromís pedía a través de una moción, de la que dejó constancia documental, aquello que ahora denuncia", ha explicado. Según ha detallado, en el año 2024, la formación presentó una moción para reasignar a los trabajadores tras la liquidación del Consorcio.

Para Catalá, la postura de Compromís es "totalmente esperpéntica", ya que en su momento pedían evitar los despidos pese a que existía un informe en contra de la Secretaría Municipal que impedía legalmente esa reasignación.

"Pedían negro sobre blanco que reasignáramos los 11 trabajadores de este Ayuntamiento a dedo. Votaron a favor teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal", ha detallado.

"Creo que el fiscal va a tener que estudiárselo todo porque, evidentemente, es indicativo los antecedentes del denunciante", ha asegurado.

La plaza ya existía

En cuanto al proceso de selección del administrativo relativo al Ayuntamiento de Valencia, Catalá ha afirmado que la plaza en Visit Valencia ya existía en la anterior etapa de gobierno municipal previa a su mandato.

"Estamos hablando de una persona, un empleado público, que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 como auxiliar administrativo y que accedió a través de un procedimiento de concurso oposición, totalmente transparente, a una plaza en la Fundación Visit Valencia", ha subrayado.

La alcaldesa tan solo se ha referido a uno de los cuatro trabajadores que figuran en la denuncia y que, según defiende Compromís, fueron reasignados.

Además, ha reiterado que el proceso fue "transparente". "Toda esta información, por supuestísimo, la vamos a poner a disposición del fiscal", ha apuntado.

Consorcio 2007

En cuanto a la entidad Consorcio 2007, que en la actualidad se encuentra en liquidación, la primera edil ha explicado que es una entidad de derecho público, integrada por la Administración General del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

Según ha relatado, el Consejo Rector de este consorcio, en fecha 30 de mayo de 2022, acordó en cumplimiento de sus estatutos proceder a la "disolución y liquidación" del mismo.

Uno de los principales activos de ese Consorcio, ha incidido, era su personal, quienes eran empleados públicos. "Por parte de los representantes municipales se ha mostrado siempre, desde el principio, interés en la situación de los trabajadores de este Consorcio", ha apuntado.

"En mayo de 2022, ya el alcalde Ribó apostaba por la continuidad de estos trabajadores que, evidentemente, se han visto tras una liquidación inmersos en un Expediente de regulación de empleo (ERE)", ha asegurado en alusión al entonces primer edil, Joan Ribó (Compromís).

También ha desgranado que durante el proceso de liquidación se emitió un informe de la Abogacía del Estado en el que se concluía que la liquidación y extinción del consorcio suponía la extinción de los contratos de trabajo del personal del mismo.

Una decisión que llevó a "varios representantes municipales, tanto del gobierno como de la oposición" a "interesarse" por los trabajadores.

"Incluso concejales de Compromís, que son los ahora denunciantes para sorpresa, pedían literalmente en mociones al consistorio que se evitaran los despidos y en una moción al Pleno del Ayuntamiento pidieron literalmente su reasignación dentro de la Administración".

En este punto, ha recordado el informe de la Secretaría Municipal que era contrario a esta decisión.