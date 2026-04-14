Anticorrupción investiga una denuncia por prevaricación contra la presidenta del Puerto y la alcaldesa de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación tras una denuncia de Compromís contra la presidenta del Puerto, Mar Chao y a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La denuncia presentada por la formación ante Fiscalía acusa además de a Chao y Catalá, a dos concejalas del Cap i Casal, Rocío Gil y Paula Llobet, y a cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner), por una supuesta coordinación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para recolocar a personal público a dedo.

La formación política denunció los hechos el pasado mes de febrero ante el ministerio fiscal y se refiere a una secuencia de decisiones administrativas adoptadas en 2024, cuando el Consorcio Valencia 2007 se encontraba en proceso de liquidación.

El escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, centra el foco de la investigación sobre algunos procesos selectivos que tuvieron lugar de forma paralela y a la vez en el Cap i Casal, en fundaciones municipales y en el Puerto, tal y como ha adelantado The Objective.

La denuncia parte de un grupo de extrabajadores del Consorcio, que dejaron constancia ante notario de su convencimiento de que dos plazas clave del Puerto ya estaban asignadas de facto a Manuela Gras y Alicia Gimeno, entonces empleadas del ente en liquidación.

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