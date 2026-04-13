La radiotelevisión valenciana À Punt retransmitirá dos corridas de toros de la Feria de Abril de Sevilla

La radiotelevisión valenciana À Punt retransmitirá en directo dos corridas de toros de la Feria de Abril de Sevilla. Serán los jueves 16 y 23 de abril a las 18:30 horas, cuando está previsto que salgan al ruedo Morante de la Puebla y Roca Rey.

El primero lucirá el traje de luces junto a los toreros Juan Ortega, máximo exponente de la tauromaquia sevillana, y Víctor Hernández, un joven madrileño que ha llamado la atención por su similitud con José Tomás.

En la corrida de la siguiente semana, torearán el alicantino José María Manzanares, Roca Rey y el joven sevillano Javier Zulueta, con toros de Victoriano del Río, ganadería triunfadora de la pasada Feria de Fallas.

Al frente de las retransmisiones volverá a estar el periodista y rostro de la información taurina de À Punt, Jorge Casals, presentador del programa La plaça, que estará acompañado del torero valenciano Manolo Carrión.

La información taurina se complementa cada semana en À Punt Ràdio con Terra de bous, que se puede escuchar cada viernes a las 18:00 horas y que presenta Germà Estela.

Con esta, la radiotelevisión valenciana sigue apostando por la tauromaquia con retransmisiones de los grandes eventos de la temporada tras los datos de audiencia que lograron en marzo las corridas de Castellón y Valencia.

Poco después de su nombramiento como director general de la cadena en febrero de 2025, Francisco Aura presentó en Les Corts Valencianes las líneas maestras de su proyecto televisivo para tratar de mejorar los datos de audiencia.

La hoja de ruta, según explicó, se centraría en tres ejes fundamentales: más información en la parrilla de la radio y la televisión, más deporte y buscar nuevos públicos, como el taurino.

Según él, se trataba de respetar las tradiciones y acercarse a ellas con "sensibilidad". "No va de color político", dijo en relación a los más de 9.000 bous al carrer que se celebran al año.

La decisión de recuperar los toros en la cadena pública generó cierta polémica, pues desde que se cerrara Canal 9 en 2013, la nueva radiotelevisión valenciana había decidido no apostar por este tipo de retransmisiones.

Las emisiones de corridas de toros comenzaron en À Punt el verano pasado, coincidiendo con el día de San Juan, 24 de junio, y desde la Feria de Hogueras de Alicante.

Precisamente aquel día también arrancó sus emisiones el programa de Casals. La cadena explicó en su momento que con ello buscaban responder a "un deseo popular" que desde hacía meses "venía planteando la audiencia" y que ya había comenzado en mayo con las retransmisiones de 'bous al carrer' desde Vila-real y Almassora.