Imágenes de la maleta del detenido. Guardia Civil

Imágenes de la maleta del detenido. Guardia Civil

Valencia

La Guardia Civil detiene en el aeropuerto de Valencia a un hombre que llevaba 4 kilos de cocaína en su maleta

El detenido, procedente de México, había declarado que viajaba por turismo; el juez ha decretado su ingreso en prisión.

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Valencia
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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en un servicio conjunto, han detenido en el Aeropuerto de Valencia a un hombre procedente de un vuelo de México por portar 4 kilogramos de cocaína en el interior de su equipaje.

Los agentes identificaron aleatoriamente a un pasajero de nacionalidad mexicana, procedente de México, y con tránsito en Aeropuerto de Barajas (Madrid), que llevaba una maleta facturada a su nombre mientras controlaban vuelos con conexiones internacionales,

Al ser preguntado por el motivo de su viaje y si tenía algo que declarar en la Aduana, manifestó que venía de turismo y que no tenía nada que declarar, por lo que, siguiendo el procedimiento aduanero habitual, su equipaje fue visionado por escaner.

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En ese momento se mostraron unas placas de materia orgánica en el fondo de la maleta que, a juicio de los agentes intervinientes, podría ser compatible, con la presencia de sustancias estupefacientes.

Una vez abierto el equipaje en su presencia, se observó cómo, aparte de ropa y efectos personales, le habían practicado un doble fondo donde ocultaba unos paquetes en forma de ladrillo y plastificados que contenían un polvo blanco prensado.

Al aplicarle el reactivo de narcóticos, dio como resultado, positivo en cocaína. Realizando el pesaje posterior de la sustancia, asciende a un peso total de 4.000 gramos.

Por estos hechos se ha arrestado a un hombre de 29 años y nacionalidad mexicana por un supuesto delito contra la salud pública. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Valencia y por funcionarios de la Agencia Tributaria en Valencia. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet Plaza número 3.