La Guardia Civil detiene en el aeropuerto de Valencia a un hombre que llevaba 4 kilos de cocaína en su maleta

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en un servicio conjunto, han detenido en el Aeropuerto de Valencia a un hombre procedente de un vuelo de México por portar 4 kilogramos de cocaína en el interior de su equipaje.

Los agentes identificaron aleatoriamente a un pasajero de nacionalidad mexicana, procedente de México, y con tránsito en Aeropuerto de Barajas (Madrid), que llevaba una maleta facturada a su nombre mientras controlaban vuelos con conexiones internacionales,

Al ser preguntado por el motivo de su viaje y si tenía algo que declarar en la Aduana, manifestó que venía de turismo y que no tenía nada que declarar, por lo que, siguiendo el procedimiento aduanero habitual, su equipaje fue visionado por escaner.

En ese momento se mostraron unas placas de materia orgánica en el fondo de la maleta que, a juicio de los agentes intervinientes, podría ser compatible, con la presencia de sustancias estupefacientes.

Una vez abierto el equipaje en su presencia, se observó cómo, aparte de ropa y efectos personales, le habían practicado un doble fondo donde ocultaba unos paquetes en forma de ladrillo y plastificados que contenían un polvo blanco prensado.

Al aplicarle el reactivo de narcóticos, dio como resultado, positivo en cocaína. Realizando el pesaje posterior de la sustancia, asciende a un peso total de 4.000 gramos.

Por estos hechos se ha arrestado a un hombre de 29 años y nacionalidad mexicana por un supuesto delito contra la salud pública. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Valencia y por funcionarios de la Agencia Tributaria en Valencia. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet Plaza número 3.