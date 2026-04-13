La empresa valenciana Lãberit encabeza la delegación española en el evento tecnológico Innovatec Connect en Colombia

La ciudad de Santiago de Cali acogerá los próximos 15 y 16 de abril el evento tecnológico Innovatec Connect 2026, una plataforma estratégica de articulación entre el sector educativo, el público, la empresa privada y la cooperación internacional.

La cita, que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental de la ciudad colombiana, está impulsada conjuntamente por la Alcaldía de Santiago de Cali, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y Lãberit.

El objetivo principal de este encuentro es conectar conocimiento y tecnología para promover iniciativas con impacto regional en tres sectores clave: la salud inteligente, la industria 4.0 y el agro tecnológico.

La tecnológica española tendrá un papel protagonista en el evento como parte de una potente delegación española que asistirá para escenificar el éxito del modelo de Ecosistema Nacional de Innovación, fomentando la colaboración entre distintos agentes.

Esta representación cuenta con la participación de entidades públicas y privadas de primer nivel, incluyendo el CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación), la Universitat Politècnica de València (UPV), el centro tecnológico ITI, la startup OMNILOY y la propia Lãberit.

La delegación española en Colombia estará formada por el delegado de la Red Exterior de CDTI en Colombia y México, Germán Casal; el delegado del Vicerrectorado de Innovación y Transferencia de la Universidad Politécnica de Valencia, Eduardo Tomás; el responsable de I+D en sistema de análisis de datos avanzados del ITI, Raúl Hussein; y la CEO de Omniloy, Mar Pujadas.

Asimismo, también el director de Innovación de Lãberit, Ignacio Miranda; el director de IoT de Lãberit, Juanjo Cubillos; y el CEO de Lãberit, Carlos Pujadas.

Carlos Pujadas, CEO de Lãberit, será el encargado de pronunciar unas palabras en el acto de apertura y debatir en el panel estratégico Innovatec: Tecnología, Territorio y Transformación.

Por su parte, Juan José Cubillos, Director de IoT de la compañía tecnológica, aportará su especialización tecnológica impartiendo una micro-conferencia práctica sobre Alertas Tempranas con Inteligencia Artificial aplicadas al Internet de las Cosas (IoT), además de participar en el panel de expertos en Agro Inteligente.

Además, se darán a conocer datos sobre el proyecto Omnimed, que tiene como objetivo desarrollar un copiloto clínico virtual basado en inteligencia artificial generativa para asistir a profesionales sanitarios en el diagnóstico y la toma de decisiones.

La iniciativa busca crear una arquitectura segura y explicable que reduzca sesgos y alucinaciones en modelos de lenguaje, aplicándolos específicamente al ámbito de las patologías cardiacas.

El sistema incluirá funciones de diagnóstico diferencial, recomendación de pruebas, triaje de baja prioridad y análisis de interacciones farmacológicas.

El proyecto, con una duración de 24 meses, contempla una validación clínica multicéntrica en Colombia en colaboración con la Fundación Centro Vascular de Occidente y la empresa Omniloy será la responsable de llevarlo a cabo.

15 años de trayectoria

Lãberit es una firma española consolidada como integrador de sistemas a nivel global, avalada por más de quince años de trayectoria estratégica.

La organización da soporte a una base de más de 2.500 clientes activos. Su principal ventaja competitiva reside en actuar como un consultor estratégico especializado que comprende los procesos operativos de tres verticales críticas: la Sanidad, la Industria y el Sector Público.

La compañía, que impulsa la transformación digital integral a través de soluciones de alto valor, mantiene una fuerte vocación de expansión internacional con presencia en 25 países.

En Colombia, Lãberit ya posee una presencia firmemente establecida, destacando el despliegue de su propia softwarefactory ubicada en la ciudad de Popayán, lo que le permite aprovechar el talento técnico de la región para dar soporte aproyectos globales.