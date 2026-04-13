Las ayudas de la dana concedidas por el Gobierno y la Generalitat están exentas de tributar en la Renta de 2025

Las ayudas a personas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 concedidas por el Gobierno de España y por la Generalitat Valenciana están exentas de tributación del IRPF.

Una de las novedades de la Campaña de la Renta de 2025, que comenzó el pasado miércoles y que concluirá el próximo 30 de junio, y que tanto el ejecutivo valenciano como Compromís habían reclamado al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

La exención, adoptada para mitigar el impacto que tuvo la barrancada, se basa en los criterios establecidos por la Dirección General de Tributos de los efectos del Decreto-ley 16/2025, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

En el caso de las ayudas otorgadas por las administraciones locales estarán exentas por la disposición adicional 5ª de la Ley 35/2006 del IRPF todas aquellas relacionadas con la dana en las que los beneficiarios sean personas físicas que hayan sufrido daños que determinen la destrucción de sus bienes o bien la reparación de los mismos.

También estarán exentas aquellas que hayan tenido su origen en donaciones privadas realizadas a los ayuntamientos y cuya convocatoria y distribución haya sido realizado a través de la entidad local.

Por tanto, recalcan desde el Ejecutivo central, están excluidas de tributación las ayudas directas otorgadas por el Gobierno de España, por la administración autonómica y por la administración local.

Para facilitar el trabajo de la ciudadanía y de las gestorías a la hora de realizar la declaración de la renta, la Agencia Tributaria ha publicado en su web una guía donde aparecen todas las ayudas dadas por las administraciones y su exención

Decreto ómnibus

La Comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha indicado este lunes en un comunicado que "este decreto ley no fue convalidado en el Congreso por el rechazo de PP y Vox".

Sin embargo, apunta, "la Dirección General de Tributos ha considerado que en la fecha de devengo del IRPF para 2025, las modificaciones introducidas por dicha norma estaban en vigor y desplegando sus plenos efectos jurídicos, por lo que resultan de aplicación en 2025, según consta en una nota publicada por la Agencia Tributaria".

Conviene recordar que el Gobierno incluyó en enero en un primer decreto ómnibus la exención fiscal de las ayudas de la dana, la autorización del endeudamiento excepcional de la Comunitat para cubrir gastos derivados de la tragedia y la actualización de las entregas a cuenta junto a la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios.

El mecanismo legal está contemplado en la Constitución, pero solo para casos "de extraordinaria y urgente necesidad". Sin embargo, el Ejecutivo central y también los gobiernos autonómicos recurren con cierta asiduidad a él.

PP, Vox y Junts votaron en contra del texto, por lo que nada salió adelante. Y, apenas un mes después, ya en febrero, se volvió a llevar a la Cámara Baja la revalorización de las pensiones del 2,7% por un lado, y el Real Decreto Ley con el resto de medidas en otro texto.

En esta ocasión, salió adelante lo primero, pero volvió a quedar encallado el segundo, donde se incluían de nuevo las cuestiones que afectaban a la Comunitat Valenciana. Compromís, a través de Sumar, reclamó al PSOE que pudiera volver a insertarse en un texto legal.

Pero los socialistas no estaban dispuestos a llevar al Congreso el texto desgajado por materias, por lo que de nuevo la fórmula pasaba por otro decreto 'ómnibus', un cajón de sastre donde mezclar temas dispares.

La intención era insertarlo en el llamado 'decreto anticrisis' con motivo de la guerra de Irán, pero tampoco lo hizo. Ninguno de los 64 artículos, 14 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias y 21 disposiciones finales del Real Decreto validado con el apoyo de Junts y la abstención de PP y Podemos incorporaba mención alguna a estas exenciones.

Sin embargo, tal y como ha informado la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, la exención de tributación del IRPF de las ayudas concedidas con motivo de la catástrofe serán posibles en la declaración de la renta de 2025.

Petición de Llorca a Sánchez

Tras conocerse la noticia, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez ha "rectificado" después de que se lo pidiera el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Esa exención en la tributación fue una de las dos peticiones atendidas por Sánchez en su reunión en La Moncloa con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el pasado diciembre. Así que tenía un componente político importante al tratarse de un compromiso adquirido por el jefe del Gobierno central.

Rovira ha señalado que es una medida "de justicia, pero que llega tarde, ya que en la renta de 2024 estas ayudas sí tributaron". A juicio del conseller, "solo hacía falta voluntad política para que estas ayudas no tributaran y la pregunta es por qué el Gobierno sí ha podido hacerlo este año y saca pecho de ello y en cambio no lo hizo en la renta de 2024".

"Resulta incomprensible que en la declaración de la renta correspondiente a 2024 las ayudas de la Generalitat sí tributaran, generando una carga fiscal añadida para personas y familias que ya habían sufrido pérdidas significativas", ha señalado el responsable de Hacienda del Gobierno valenciano.