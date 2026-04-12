La Generalitat rehabilita 748 pisos en la Comunitat: se alquilan a quien más necesite una vivienda pública

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha invertido más de 8,6 millones de euros en la reparación de 748 viviendas pertenecientes al parque público desde el inicio de la legislatura.

Desde julio de 2023, la entidad, dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha realizado trabajos de mejora en 748 inmuebles, distribuidos de la siguiente manera: 389 en la provincia de Valencia, 236 en la de Alicante y 123 en la de Castellón.

Se trata de viviendas que la Generalitat ha recuperado, tras una renuncia o abandono de sus inquilinos, para volver a dotarlas de las condiciones de habitabilidad necesarias que posibiliten su nuevo arrendamiento.

Estos inmuebles se adjudican en alquiler a las personas que han solicitado vivienda pública y se encuentran con mayor necesidad.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha declarado que la prioridad de la Generalitat es "asegurar que las viviendas ofrecidas estén en perfecto estado".

"Y que aquellas que estamos reparando, no sean asaltadas ilegalmente y se puedan convertir en el hogar de muchas personas que solo pueden acceder a una vivienda digna a través de la ayuda de la administración", explica.

Del mismo modo, ha recordado cómo la vivienda se ha convertido en un "tema prioritario dentro de la política del Consell": "Al igual que consideramos prioritario aumentar la oferta de vivienda protegida, ya que es una necesidad real, también lo es mantener y conservar nuestro parque público en condiciones dignas".

Respecto a la inversión destinada a la reparación de las viviendas, 4,3 millones de euros corresponden a la provincia de Valencia; 3,2 millones, a la de Alicante; y un millón, a la de Castellón. El precio medio de reparación de los inmuebles se sitúa en unos 11.500 euros.

Además, en la actualidad, se trabaja en la rehabilitación de 33 viviendas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, 18 en la provincia de Alicante, 11 en la de Castellón y cuatro en la de Valencia, que se pondrán a disposición de los ciudadanos una vez finalicen las obras.

El paso de la dana en octubre de 2024 también afectó a algunos grupos del parque público de viviendas de la Generalitat, principalmente en Algemesí, donde fue necesario reparar 37 viviendas.

Torrent, Valencia, Alfafar y Aldaia fueron otros de los municipios con viviendas públicas afectadas, hasta alcanzar el medio centenar. Todo ello con una inversión de 1,34 millones de euros.