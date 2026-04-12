Confirmado por la UE: los jóvenes que cumplan 18 años podrán viajar gratis en tren por Europa hasta 2027

Los jóvenes de 18 años podrán viajar gratis en tren por toda Europa hasta 2027, según la Unión Europea.

Así, las personas que accedan a la mayoría de edad podrán celebrarlo viajando por países europeos de manera gratuita gracias a una nueva edición del programa DiscoverEU.

Se trata de una medida de la que se podrían beneficiar un 20% de los jóvenes de la Comunitat Valenciana, que son los que tienen esta edad.

Esta es una oportunidad perfecta que brinda la Unión Europea a los jóvenes para conocer de primera mano otros países de Europa, y que sobre todo puede venir bien a quienes tienen menos recursos.

La iniciativa forma parte del programa Erasmus+, y ofrece 40.000 bonos de viaje gratuitos para que jóvenes europeos de 18 años puedan descubrir su continente en tren.

Al existir una cantidad limitada de agraciados, la Unión Europea debe decidir quiénes pueden disfrutar de estos bonos. Pero permiten que todos prueben suerte, y pueden gestionar su solicitud para formar parte de este plan.

Quien este 2026 tenga 18 años en el momento de la convocatoria puede presentarse. Es decir, pueden participar los jóvenes que residan en la Unión Europea y hayan nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008.

Estos requisitos, sumados a un cuestionario con preguntas sobre la UE que deben rellenar, son las dos únicas pruebas para conseguir un bono de viaje.

Cabe resaltar que conseguir uno de los bonos para viajar gratis en tren no significa que exista libre albedrío. Los seleccionados únicamente podrán hacerlo durante un periodo máximo de 30 días.

La fecha concreta, eso sí, la decide cada uno. Pueden viajar entre julio de 2026 y septiembre de 2027, y los jóvenes eligen dónde ir. Además, estos tendrán descuentos en transporte, alojamiento y planes culturales.

De esta forma, la Unión Europea quiere garantizar que al programa puedan acceder todos los jóvenes, también los que cuentan con dificultades añadidas por una discapacidad o problema de salud. Para ellos existen ayudas adicionales.

También para quienes proceden de un entorno vulnerable y quienes viven en islas o regiones ultraperiféricas.

Así, cualquier joven de 18 años tiene la oportunidad de conocer su continente, mejorar sus habilidades lingüísticas, entrar en contacto con jóvenes de otros países y descubrir nuevas culturas.

La intención de Europa es clara: quieren que los jóvenes potencien su sentimiento de pertenencia a la Unión Europea.