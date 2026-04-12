Un coche de Policía choca contra una casa y provoca un incendio mientras perseguía a otro en Alaquàs (Valencia)

Un vehículo policial chocó este sábado contra la fachada de una vivienda en Alaquàs (Valencia) y provocó un incendio en la planta baja cuando perseguía a otro que eludió un control.

Según informó el Consorcio Provincial de Bomberos, los hechos sucedieron sobre las 20:26 horas de este sábado, cuando se alertó de que un vehículo de Policía Nacional había impactado contra una vivienda de la calle San Pascual de la localidad y había provocado un incendio en la planta baja.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Torrent, Paterna, sargento de Torrent y oficial del Consorcio, que rescataron del interior de la casa a una mujer con movilidad reducida.

Esta estaba, en el momento del choque, en la primera planta, mientras que el accidente e incendio posterior se había producido en la planta baja, entre otras funciones, destinada a garaje.

El humo se propagó por el resto de la vivienda, por lo que los bomberos accedieron al interior y auxiliaron a la mujer, a la que proporcionaron una máscara de rescate y la evacuaron temporalmente a la terraza superior, al ser una zona segura.

En cuanto al vehículo accidentado, los bomberos no tuvieron que excarcelar a los ocupantes, pero sí intervenir para retirar el coche, que había quedado empotrado en la vivienda. Posteriormente, los bomberos custodiaron el traslado del vehículo -un híbrido- para evitar el riesgo de reignición.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), hasta el lugar del incidente se envió una ambulancia SAMU y un Soporte Vital Básico que atendieron a la mujer, de 67 años, y que presentaba inhalación de humo y la trasladaron al Hospital General de Valencia. Los agentes no sufrieron daños.

La causa de los hechos fue una persecución policial a otro vehículo que se había dado a la fuga en un control, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. La Comisaría de Xirivella es la encargada de la investigación de los hechos, que sigue abierta.