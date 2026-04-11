La Generalitat anticipa 15 millones extraordinarios de ayudas al alquiler ante el retraso del Plan Estatal de Vivienda

La Generalitat impulsará 15 millones de euros extraordinarios para ayudas al alquiler de vivienda ante el retraso del Gobierno central en la aprobación del Plan Estatal de Vivienda.

Se trata de una de las 27 medidas anunciadas este viernes por el presidente del Ejecutivo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, dirigidas a paliar los efectos de la Guerra de Irán.

El presidente de la Generalitat las presentó tras presidir una reunión mantenida con agentes sociales y económicos en la que han participado los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT -Ana García y Tino Calero respectivamente- y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.

Una comparecencia en la que también estuvo acompañado por los consellers con competencias en las medidas, entre ellos la vicepresidenta primera y titular de Vivienda, Susana Camarero.

La Generalitat realizará esta convocatoria extraordinaria de ayudas a la vivienda con recursos propios. Es decir, que adelanta los 15 millones de euros de la parte de recursos que le corresponde al Gobierno valenciano del Plan Estatal de Vivienda. Si éste se acaba aprobando, se restaría lo invertido ahora.

La medida se toma ante los problemas que está conllevando el retraso del citado plan. Éste fue presentado por el Ejecutivo central en junio del año pasado y establece las políticas públicas de vivienda para los próximos cinco años.

Las políticas de 5 años

Según explicó la ministra del ramo en su momento, Isabel Rodríguez, el 40% de los recursos se prevé que sean destinados a incrementar la oferta de vivienda protegida para que ésta permanezca en el parque público con carácter permanente (sin volver al mercado libre).

Entre las líneas estratégicas se encuentran la construcción de vivienda, la movilización de vivienda vacía, la rehabilitación del parque ya construido, ayudas para alquiler y compra a los jóvenes o medidas específicas para contener y reducir precios de alquiler y compra en zonas de mercado tensionado.

El plan regula igualmente tanto los programas de ayudas como la cofinanciación entre el ministerio, que transfiere la financiación correspondiente a cada autonomía, y las comunidades autónomas, que son las responsables de ejecutar las políticas de vivienda de las que son competentes.

Sin fecha de aprobación

La ministra de Vivienda aseguró en un primer momento que se aprobaría en diciembre, puesto que su aplicación tendría que haber comenzado en enero de 2026. Luego aseguró que se haría en el primer trimestre del año. Pero ha llegado abril y todavía no ha tenido lugar.

Mientras Isabel Rodríguez asegura que se llevará al Consejo de Ministros "en las próximas semanas", las CCAA ya hacen cálculos sobre cómo afectará a las convocatorias de ayudas de vivienda de 2026, que no se han realizado y dependen del Plan Estatal.

Algo que en el caso de la Comunitat afecta a más de 15.000 familias, la cifra de beneficiarias en 2025 por las ayudas de la Generalitat: las del alquiler de vivienda, que contó en 2025 con 9.762 familias beneficiarias; las del Bono Joven que beneficiaron a 5.210 jóvenes; o la ayuda a la compra para jóvenes, a la que accedieron 398 jóvenes.

Todas ellas sumaron en 2025 más de 66 millones de euros, que partían de la financiación del Plan Estatal de Vivienda, que cubría 46,6 millones de ese importe, a los que se sumaron 19,7 millones de euros de aportación de fondos propios de la Generalitat.

Ahora, los plazos son importantes. Una vez dé el Ejecutivo central la luz verde, deberá cerrar acuerdos bilaterales con las CCAA y, posteriormente, éstas diseñarán e implementarán las convocatorias. Es decir, que hasta que no se apruebe las autonomías no podrán sacar las convocatorias de ayudas.

Los plazos

En el mejor de los casos, si el Plan Estatal se aprobara este abril, las citadas convocatorias ya no se podrían poner en marcha hasta después del verano debido a los plazos.

La tramitación de bases y convocatoria dura aproximadamente un mes. Otro mes para el plazo abierto para las solicitudes. Y, por último el plazo revisión de expedientes, periodos de subsanación, comprobación y concesión definitiva dura entre 3 y 4 meses.

Toda esta situación supone que sea complicado que las ayudas de 2026 puedan salir este año. Y, en todo caso, se limita a muy pocos meses su aplicación efectiva.

En el caso de convocarlas en el último trimestre de año, la Generalitat las concedería de manera retroactiva a enero de 2026.

Motivos, todos ellos, por los que la Generalitat ha optado por adelantar una ayuda extraordinaria de 15 millones para ayudas al alquiler.