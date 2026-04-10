La jueza de la dana lamenta que la Generalitat le suprima a 4 funcionarias: "Habrá una gran dilación en la instrucción"

La jueza de la dana ha lamentado este viernes en un auto que la Conselleria de Justicia que dirige Nuria Martínez le haya suprimido a 4 de las 5 funcionarias con las que cuenta en el juzgado.

La magistrada recuerda que estas empleadas están asignadas a la causa desde el 26 de marzo de 2025, fecha en la que ella misma se incorporó. Algo que supone que sean plenamente conocedoras del procedimiento, "funcionando como un equipo", señala.

La jueza indica que el escrito de la directora general de Justicia en el que le comunica la supresión de las 4 funcionarias ha llegado al juzgado y establece que la fecha de finalización de estas trabajadoras en su puesto será el 30 de junio de 2026.

Además, la comunicación de la Conselleria añade que el personal afectado "deberá disfrutar de los días de vacaciones generados y asuntos propios generados hasta la fecha", por lo que en realidad tendrá que dejar el puesto antes del 30 de junio.

Esta decisión, afirma, "supondrá inevitablemente una gran dilación en la instrucción".

La magistrada aprovecha el auto para remarcar la falta de medios. "La eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento", remarca.

A la supresión de las funcionarias se suma la necesidad de compartir la sala de vistas con los titulares de las 5 plazas integrantes del Tribunal de Instancia de Catarroja.

Los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial, dice, "son claramente

insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja" como la de la dana.

Ante esta situación, ha acordado en un auto que las grabaciones de todas las declaraciones testificales, periciales e investigados, desde esa fecha, se compartan con las partes sin la transcripción que realiza la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), como se llevaba haciendo hasta ahora.

El objetivo era "preservar la intimidad de los comparecientes dado el elevado número de partes personadas en el procedimiento", explica.

Esto supone que, por ejemplo, la grabación de la testifical del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón -si se mantiene- se notifique a las partes.

Sí que seguirán sin grabarse en el sistema Arconte los ofrecimientos de acciones a perjudicados, ni las testificales de piezas de fallecimiento y de lesiones, de las que se notificará a las partes personadas el testimonio del acta.

La magistrada subraya que, en este momento, en la causa falta por practicar un "importante número" de declaraciones testificales y periciales.

En concreto, 109 solo de testigos, "sin contar los ofrecimientos de acciones a perjudicados, y testificales de piezas de fallecimiento y lesiones, aproximadamente 50". A ello se añaden cotejos de llamadas, mensajes y vídeos que efectúa la LAJ.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha justificado la supresión de las funcionarias en que los puestos estaban ocupados por personal temporal y "ahora ya van a ser ocupados por personal fijo dentro de un acuerdo que había alcanzado la Conselleria de Justicia con las entidades sociales".