Los ingenieros de caminos denuncian el "abandono" de los Docks y proponen convertirlo en un Centro de Interpretación

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos presentó este jueves su segundo informe sobre el estado de las infraestructuras públicas en toda España. Un catálogo de actuaciones en el que se incluye el patrimonio de las obras públicas en la Comunitat Valenciana y en el que critica especialmente la situación del edificio de los Docks, ubicado en la Marina de Valencia.

Los ingenieros remarcan en su análisis que se conserva "en un estado de deterioro avanzado, fruto de años de abandono y de intervenciones poco respetuosas con su valor histórico".

Su estructura de hormigón armado pionera en España -fue el primer almacén portuario construido en España en 1917 con este material, recuerdan- se mantiene estable, "pero requiere una intervención urgente de consolidación y rehabilitación".

Esta actuación, en su opinión, debería incluir la limpieza y restauración de las fachadas, la consolidación estructural del hormigón y la recuperación de los elementos decorativos.

La propuesta que realizan es la de "una rehabilitación integral con fines culturales y educativos, que permita recuperar su imagen original y garantizar su conservación a largo plazo".

"Su reutilización pública es prioritaria: podría convertirse, junto con el edificio del Varadero, en un Centro de Interpretación del Puerto de Valencia, donde se explique su historia y desarrollo, sus funciones y su impacto económico. Su integración en el eje turístico y cultural del puerto y la Malvarrosa permitiría no solo preservar un patrimonio único, sino también revitalizar un espacio emblemático del litoral valenciano", concluye el informe.

Destino pendiente

El uso del edificio de los Docks todavía sigue pendiente. Cerrado desde 2016 tras varios años funcionando como una discoteca, el anterior gobierno municipal formado por Compromís y el PSPV bajo la alcaldía de Joan Ribó puso en marcha en 2022 un concurso para autorizar a una empresa privada (Nethits) a instalar un centro de procesamiento electrónico de datos (data center).

El nuevo ayuntamiento conformado por el PP y Vox con María José Catalá al frente lo frenó en verano de 2023. Anuló el concurso tras los informes desfavorables de la Abogacía del Estado y de la Autoridad Portuaria de Valencia. La empresa Nethits trasladó su proyecto a unos terrenos del polígono Vara de Quart.

Pasó el tiempo y Catalá encargó un informe sobre la protección patrimonial del edificio de los Docks para decidir a qué lo destinaría. Éste ha sido elaborado por el arquitecto José María Lozano, quien descartó elevarlo a la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL).

Ahora, el Ayuntamiento tendrá que sacar a concurso el espacio, mientras no solo recibe ofertas sino propuestas como ahora la del Colegio de Ingenieros.

Jardín del Turia

Este órgano profesional también hace hincapié en otras obras públicas en su informe. Por ejemplo, el Jardín del Turia. Aunque el informe indica que el estado del encauzamiento "es bueno", comenta que "una serie de intervenciones poco respetuosas han incorporado elementos intrusivos inadecuados que han afectado seriamente a este conjunto patrimonial, como la cubrición de parte de los 'paredones' por los terraplenes de los accesos peatonales.

"Se debe actuar de manera integrada, incluyendo el Frontón de lo Rat Penat o los ejemplos de antigua señalización vial grabada en piedra. En cuanto al entorno inmediato, si bien ha sido recientemente restaurado, es un espacio urbano desordenado y degradado que debe ser adecuadamente acondicionado", apunta.

Azudes de la Huerta

Otra de las infraestructuras en las que más hincapié hacen los ingenieros es en los azudes del sistema tradicional de riego de la Huerta de Valencia.

"Pese a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2004, los azudes no han sido objeto todavía ni del correspondiente Plan Especial ni de actuaciones singularizadas de protección, valorización y recuperación", inciden.

La dana de octubre de 2024, afirman, si bien no causó daños estructurales, "sí acentuó la degradación del paisaje cultural de su entorno".

Según los ingenieros, debe plantearse un proceso de recuperación que atienda al conjunto del sistema. "Además de actuar sobre la sucesión de presas, debe intervenirse también en las láminas de agua correspondientes, en las instalaciones anejas y en el entorno inmediato", señalan.

"El estado actual del sistema permite constatar la posibilidad de mantener la funcionalidad inicial al mismo tiempo que se recuperan los valores tradicionales de estructuras y canalizaciones. Por otra parte, el carácter metropolitano del entorno obliga a tener en cuenta no sólo los valores ambientales del río, sino también las posibilidades de ocio y valorización del paisaje", añaden.

Dentro de estas tareas, mencionan que la prioridad debe ser la recuperación del azud de Rascanya y la investigación sobre lo sucedido con el de Favara, incluyendo en su caso su posible reposición. Al no estar en uso, agregan "se pueden desarrollar en ellos intervenciones piloto con mayor facilidad, cuyos resultados y conclusiones serán de gran interés para abordar el resto de elementos del sistema".