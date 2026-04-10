La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre hallado sin vida en una vivienda de Benetússer (Valencia)

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 47 años hallado sin vida en una vivienda del municipio valenciano de Benetússer.

Agentes del equipo de Policía Judicial de Alfafar han arrestado a un varón como sospechoso; el mismo que habría dado la voz de alarma y llamado al 112, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Por el momento, todavía no ha sido acusado de delito y se le interroga para esclarecer los hechos. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Benetússer y de la Guardia Civil.

El cuerpo de la víctima no presenta signos de violencia, a la espera de la autopsia que corrobore la causa del fallecimiento.

Como avanza Levante-EMV, los dos hombres habrían consumido alfa, una droga sintética con efectos estimulantes que pudo provocar la muerte.

Los vecinos han alertado de lo que estaba pasando sobre las 6:40, tras ver a un hombre visiblemente nervioso que pedía auxilio desde el balcón de la finca donde ha sido hallado el cuerpo.

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