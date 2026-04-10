La Generalitat pondrá 4 plazas estructurales de funcionarios en el juzgado de la dana tras retirar los refuerzos

La Generalitat ha salido a aclarar la retirada de funcionarias en el juzgado de Catarroja encargado de la causa de la dana. La Conselleria de Justicia que dirige Nuria Martínez asegura la continuidad de 4 plazas de funcionarios, que pasarán a ser estructurales, tras la supresión de 4 funcionarias de refuerzo.

En un comunicado, la Conselleria "garantiza la continuidad de los recursos humanos" en el citado juzgado.

"Por parte de la Generalitat no se va a generar ningún tipo de dilación. Seguiremos dando el soporte que precisa el juzgado de Catarroja con los medios materiales y recursos humanos necesarios para garantizar la correcta instrucción de la causa. Nuestro compromiso por ofrecer una Administración de Justicia de calidad es indiscutible", ha defendido la consellera.

Esta decisión se produce después de que la jueza de la dana haya lamentado este viernes en un auto que la Conselleria de Justicia le haya suprimido a 4 de las 5 funcionarias con las que cuenta en el juzgado.

La magistrada recuerda que estas empleadas -que son de refuerzo- están asignadas a la causa desde el 26 de marzo de 2025, fecha en la que ella misma se incorporó. Algo que supone que sean plenamente conocedoras del procedimiento, "funcionando como un equipo", señala.

La jueza indica que el escrito de la directora general de Justicia en el que le comunica la supresión de las 4 funcionarias ha llegado al juzgado y establece que la fecha de finalización de estas trabajadoras en su puesto será el 30 de junio de 2026.

Además, la comunicación de la Conselleria añade que el personal afectado "deberá disfrutar de los días de vacaciones generados y asuntos propios generados hasta la fecha", por lo que en realidad tendrá que dejar el puesto antes del 30 de junio.

Esta decisión, afirma, "supondrá inevitablemente una gran dilación en la instrucción".

La magistrada aprovecha el auto para remarcar la falta de medios. "La eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento", remarca.

A la supresión de las funcionarias se suma la necesidad de compartir la sala de vistas con los titulares de las 5 plazas integrantes del Tribunal de Instancia de Catarroja.

Los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial, dice, "son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja" como la de la dana.

Ante esta situación, ha acordado que las grabaciones de todas las declaraciones testificales, periciales e investigados, desde esa fecha, se compartan con las partes sin la transcripción que realiza la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), como se llevaba haciendo hasta ahora.

La Conselleria de Justicia ha salido a continuación a reaccionar. En el comunicado en el que garantiza la continuidad de las 4 plazas, explica que 200 de los refuerzos judiciales distribuidos por los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana pasarán a ser estructurales a partir del 1 de julio de este año.

Estabilización de la plantilla

Esta medida, exponen, se enmarcada en un plan de agilización de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana, y se adopta "con el objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía".

Martínez ha incidido en que el proceso de estabilización de la plantilla de Justicia responde al cumplimiento de la normativa vigente, a una prioridad de la propia Administración, "que es la de reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia y a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales".

Es por ello que, con el objetivo de estabilizar las plantillas se van convertir 200 puestos de los refuerzos de larga duración en plazas estructurales.

La consellera ha explicado que la identificación de estas plazas se ha realizado "en base a un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos puestos que se han ido perpetuando renovación tras renovación y que requieren, por tanto, de una consolidación definitiva".

"Con la creación de 200 puestos estables en la plantilla, vamos a reforzar la capacidad del sistema, contribuyendo directamente a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia", ha defendido Nuria Martínez.

En este sentido, la titular de Justicia ha explicado que se trata de una medida que ha sido comunicada y trabajada en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales.

"La transición se gestionará de manera ordenada, intentando garantizar en todo momento la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía", ha asegurado la consellera.