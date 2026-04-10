La Diputación de Valencia destina casi 450.000 euros para subvencionar campañas de salud pública en 221 municipios

La Diputación de Valencia eleva su apuesta por la salud pública. EE

La Diputación de Valencia ha convocado un año más las subvenciones destinadas a las campañas de salud pública de 2026 de municipios y entidades locales menores con una población inferior a 20.000 habitantes.

Este año 2026, la cantidad total alcanza los 449.000 euros, 45.000 más que en la anterior convocatoria y se repartirá entre un total de 221 municipios.

Con ella, buscan garantizar "un adecuado mantenimiento de las instalaciones locales y mejorar las condiciones de salubridad en los municipios de la provincia", según ha destacado la corporación en un comunicado.

La Diputación ayuda a los municipios para llevar a cabo campañas de desratización, desinsectación y desinfección en edificios municipales y alcantarillado, y control de vectores (moscas y mosquitos).

En esta última, también se incluyen las actuaciones específicas contra la mosca negra y el mosquito tigre.

La cuantía máxima subvencionable se determina tomando como referencia el importe de la campaña y el número de habitantes conforme a los baremos de la convocatoria.

Las ayudas enmarcadas en la campaña de desratización, desinsectación y desinfección en edificios municipales y alcantarillado se otorgan en función de la población de cada municipio y el importe de la campaña, que va desde 1.650 euros (población de 1 a 2.500 habitantes) hasta los 5.150 (población de 17.501 hasta los 19.999 habitantes).

Así, se subvenciona desde el 65% y hasta el 100% de dicho importe. El porcentaje es mayor en los municipios con una población inferior.

En cuanto a la campaña de control de vectores, el importe de la subvención es como máximo de 3.150 euros, y se subvencionará desde un 65% del coste, hasta un 100%, dependiendo del número de habitantes.

Al igual que en la otra campaña, el porcentaje resulta mayor en municipios con menos habitantes. Además, se han distribuido los remanentes de la convocatoria aumentando las cantidades en algunos casos, sin sobrepasar el límite del coste.

Al respecto, la diputada de Bienestar e Inclusión Social, Imma González, ha valorado la institución "como la institución más próxima a los municipios" que considera necesario invertir "para ayudar a los municipios a hacer frente al coste de estas actuaciones".