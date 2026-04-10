Condenado a 16 meses de prisión un hombre que se hizo pasar por policía para pedir vídeos sexuales a menores

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 16 meses de prisión a un hombre por dos delitos contra la integridad moral tras hacerse pasar por agente de la Policía Local y de la Guardia Civil para exigir a dos menores que le enviaran vídeos de contenido sexual.

Según la sentencia, el tribunal le impone además una multa de 2.880 euros como autor de dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar.

Cometió los hechos cuando pesaba sobre él una medida cautelar de prohibición de alejamiento y comunicación respecto de las víctimas.

El hombre deberá indemnizar con 1.500 euros a cada uno de los menores por los daños morales que les generó con su comportamiento.

Tampoco podrá comunicarse por ningún medio ni acercarse a menos de 500 metros de ellos durante 16 meses, a contar a partir del cumplimiento de la pena de prisión.

El primero de los hechos ocurrió el 5 de junio de 2023, cuando el condenado contactó con uno de los niños, que tenía 15 años en ese momento, a través de una red social.

En esas conversaciones se hizo pasar por agente de la Policía Local y le requirió que le enviara vídeos en los que "mostrara o se golpeara los testículos".

El acusado llegó a amenazar a la víctima con difundir a través de un enlace del colegio otro vídeo de tipo sexual que tenía de él, pero no logró finalmente su propósito porque el menor se negó.

Días después, entre el 20 y el 21 de junio, repitió la conducta con otro joven.

Esta vez fingió ser un agente de la Guardia Civil y le dijo que podía ayudarle con un juicio que la víctima tenía pendiente, en relación con unos hechos anteriores con el ahora condenado que no se juzgan en este procedimiento.

Le pidió que enviara vídeos de contenido sexual en los que apareciera el menor y le advirtió de que, si no lo hacía, "iría a por él", "sería peor" o tendría que pagarle 190.000 euros "si perdía el juicio".

En esta ocasión tampoco consiguió que el perjudicado le enviara el material solicitado.

Durante la comisión de ambos hechos, el hombre actuó con el conocimiento de que tenía prohibido acercarse o comunicarse por ningún medio con las dos víctimas en función de dos autos dictados por sendos juzgados de Instrucción.

La sentencia, fruto de un acuerdo entre las partes con la conformidad de los hechos, la calificación jurídica y las penas, es firme y no admite recurso.