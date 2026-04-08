La jueza de la dana fija para mayo las declaraciones como testigos de alcaldes y agentes medioambientales de la CHJ

Nuevo calendario de declaraciones en la causa de la dana. La magistrada que investiga la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024 ha fijado para mayo las comparecencias como testigos de alcaldes y agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros aspectos.

Así lo ha señalado en un nuevo escrito de este miércoles en el que la instructora fija la declaración de los agentes encargados de la gestión medioambiental y forestal de la CHJ el 29-O para los días 12, 13 y 15 de mayo.

Por su parte, en la primera jornada declararán el jefe de zona del área centro y el responsable de la subzona Valencia centro; mientras que el segundo día lo harán dos bomberos forestales. Finalmente, el día 15 acudirán a Catarroja un jefe de comarca y un agente con municipio asignado en Sot de Chera.

Cabe recordar que este martes la jueza de la dana ya citó de nuevo a acudir a sede judicial al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para que declarara en calidad de testigo de nuevo.

Por su parte, en cuanto a los alcaldes, también ha citado a la exalcaldesa de la localidad valenciana de Chiva, Amparo Fort, que abandonó el Consistorio por una moción de censura poco después de la tragedia. Su declaración tendrá lugar el día 22 de mayo.

En este sentido, este martes también citó al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, cuya testifical se producirá el día 4 de mayo en los Juzgados de Catarroja.

En cuanto a las citaciones, cabe destacar también la declaración del bombero que ya declaró el pasado lunes en sede judicial, la cual tendrá lugar el 8 de mayo.

En su pasada testifical ante la magistrada, aportó sus 'whatsapps' con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas,

Entre esos mensajes, el bombero mandó una grabación a la exconsellera en la que afirmaba: "Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo que para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron".

Y siguió: "Porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú. Y tú tienes a tus jefes por encima que al final, si te van cortando las alas... pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el Consorcio".

Es-Alert de Pradas

Además, la jueza ha rechazado el recurso de la exconsellera y ha reiterado la "pertinencia" de que realice en el juzgado una prueba caligráfica sobre el borrador del ES-Alert que aportó en su día el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

En un escrito reciente, Pradas reconoció la autoría "de su puño y letra" del documento aportado por Suárez y trasladó a la magistrada que veía "innecesario" la práctica de la prueba solicitada al no existir "duda, impugnación ni controversia alguna sobre la autenticidad de la grafía ni sobre la autoría de la misma".

La magistrada reafirma la pertinencia de la pericial por tres razones. La primera, porque pese a lo manifestado en el escrito de la exconsellera, "en ningún momento" Pradas "reconoció la autoría de su puño y letra del texto del manuscrito que conservó" Suárez.

En segundo lugar, señala que lo alegado por Pradas en el escrito no puede sustituir a la declaración de investigada, "diligencia personalísima, que no puede reemplazarse por la manifestación de ninguna persona, por un escrito presentado por su representación procesal, ni por una comparecencia".

Y en tercer lugar, "ni siquiera en el supuesto de que se reconociera por la señora Salomé Pradas Ten en una declaración como investigada la autoría del manuscrito tampoco ello eximiría la práctica de una prueba que ha de estimarse pertinente".

Además, en otro escrito de este miércoles, la magistrada también da por apartada a la acusación popular que ejerce Hazte Oír tras el escrito presentado por esa parte en la que así lo solicita.