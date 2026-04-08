La Audiencia de Valencia ordena reabrir la investigación por falsedad documental del excomisionado de la dana
Los magistrados estiman los recursos de la Diputación, Manos Limpias y la Fiscalía y revoca el sobreseimiento de la instrucción por la titulación de José María Ángel.
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La Audiencia de Valencia ha ordenado reabrir la investigación e iniciar la instrucción sobre posible falsedad documental del excomisionado de la dana José María Ángel.
Los magistrados han estimado los recursos de la Fiscalía, la Diputación de Valencia y Manos Limpias. Con ello, revocan el sobresimiento del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.
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