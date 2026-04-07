La rebaja del listón electoral valenciano al 3%, inviable esta legislatura por los plazos parlamentarios de 'Les Corts'

El calendario parlamentario de Les Corts será uno de los principales obstáculos que tendrá la Unión Municipalista -plataforma que agrupa a partidos independientes y locales coordinada por el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez- para defender su propuesta de rebajar el listón electoral valenciano al 3%.

La formación asegura que ya ha recogido las 10.000 firmas necesarias para que el parlamento autonómico someta a debate suIniciativa Legislativa Popular, que fue registrada en julio de 2025.

Sin embargo, estas todavía no se han presentado a pesar de que quedan escasos 14 meses para las elecciones autonómicas. Menos tiempo quedaría aún si se tiene en cuenta la fecha en la que se disolverá la Cámara ante una convocatoria en las urnas: 12 meses.

Según explican desde el partido, la intención era presentar las rúbricas después de verano, en septiembre. Pero la decisión ha ido posponiéndose por múltiples factores: desde cuestiones de oportunidad en el calendario, hasta sumar más apoyos para tener garantías de que no peligrase su tramitación en caso de que se anularan algunas de ellas.

Los promotores, por ello, solicitaron el pasado mes de febrero a la Mesa de Les Corts una prórroga del plazo legal establecido para registrar las firmas. De aquel escrito se desprendía que podrían haber tenido dificultades para alcanzar el mínimo exigido, pero desde la plataforma niegan que la petición respondiera a esto.

"Queríamos llegar a unas 12.000 firmas por si el parlamento anulara algunas de ellas, ir con margen", justifican a preguntas de este diario.

Pero el tiempo corre, y sus impulsores tienen solo hasta el 3 de mayo para registrar las rúbricas.

De lo contrario, la iniciativa decaerá y no seguirá su periplo parlamentario, lo que significa que la Unión Municipalista dispone de apenas dos semanas para entregarlas: las vacaciones de Semana Santa dejan en standby la actividad en Les Corts hasta el 14 de abril.

Inviable por plazos

En cualquier caso, parece inviable que la propuesta vaya a poder salir adelante esta legislatura por todo el recorrido que debería hacer para obtener luz verde: la ILP propone modificar la Ley Electoral Valenciana para bajar la barrera del 5% al 3% para poder obtener representación en la Cámara autonómica.

Se trata del listón más alto actualmente de toda España. La idea es bajarlo dos puntos y que tuviera carácter provincial, no autonómico.

Una serie de cambios que, además de debatirse y votarse en Les Corts, posteriormente requeriría una modificación del Estatuto de Autonomía, lo que dilataría aún más los plazos, ya que esto obliga a que sea aprobada por el Congreso y el Senado e incluir un referéndum para su entrada en vigor.

Las mayorías requeridas para modificar la ley, además, sitúa a la ILP en un callejón sin salida, pues requiere el apoyo de dos terceras partes de la Cámara para su aprobación. Ni el bloque de derechas lo suma (53), ni tampoco el de izquierdas (46).

La dificultad para que viera la luz es uno de los motivos de peso por los que los municipalistas tampoco han tenido prisa por impulsar su ILP, fórmula que eligieron porque Ens Uneix no cuenta con representación en Les Corts y no podía plantear el cambio legal de otra manera. Daban por hecho que no iba a salir adelante desde el principio.

El calendario

Tampoco el calendario ha dado tregua, según dicen, para presentar las firmas. El inicio del periodo de sesiones vino marcado por el Debate de Política General, el primero de Carlos Mazón después de la dana del 29 de octubre de 2024.

La formación quiso evitar que la defensa de su iniciativa coincidiera con esto y acabara, de algún modo, eclipsada por la actualidad política.

Octubre tampoco fue un buen mes para entregarlas: no habría espacio para otras cuestiones que no tuvieran que ver con el aniversario de la tragedia y el Funeral de Estado que se celebraría en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, con la incógnita de la asistencia del entonces jefe del Consell.

Más tarde vino la dimisión, las negociaciones del PP con Vox para la investidura su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, y la posterior remodelación del Gobierno valenciano. Una serie de acontecimientos que agotaron noviembre y diciembre. Y con ello, se esfumó el periodo de sesiones.