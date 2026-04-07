La jueza de la dana cita de nuevo como testigo al subdirector de Emergencias tras comparecer en el Congreso

La jueza de la dana ha citado de nuevo como testigo al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que deberá comparecer en sede judicial el próximo día 4 de mayo.

La citación notificada en una diligencia de ordenación llega meses después de que un técnico asegurara ante la magistrada que "todo el mundo" en el 112 sabía que se retiraban los bomberos del Poyo.

El propio Suárez ya compareció en sede judicial el pasado mes de diciembre, donde aseguró que la exconsellera Salomé Pradas quiso cambiar la redacción de uno de los mensajes que se plantearon a lo largo del Cecopi la tarde de la dana por motivos lingüísticos.

La instructora lo ha citado ahora en los Juzgados de Catarroja para el próximo 4 de mayo. En esa misma diligencia también ha acordado citar al alcalde de la localidad de Utiel, Ricardo Gabaldón.

Declarará el próximo 7 de mayo. Su testifical ya estaba acordada, al igual que la de muchos otros alcaldes, pero ha sido este martes cuando la magistrada ha establecido la fecha.

Cabe recordar que Suárez fue una de las personas que estuvo presente en el Cecopi del 29 de octubre de 2024, día de la dana, y que, por tanto, su testifical cobra gran importancia para la investigación de la magistrada.

En este sentido, tras haber declarado el pasado 4 de diciembre durante horas, en esa misma declaración reveló a la magistrada que planteó a las 17:45 del 29-O el envío de un mensaje a la población en el que se recomendara subir a zonas altas.

En su declaración también sostuvo que hubo carencia de información en el seno del Cecopi, ya que, según expuso, nadie avisó del desbordamiento del barranco del Poyo desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Retirada de bomberos

Otro de los puntos clave de su testifical fue la retirada de los efectivos de bomberos del barranco del Poyo. Según apuntó, cuando los bomberos se retiraron del lugar, no informaron a Emergencias. Una afirmación que ya realizaron otros testigos.

Sin embargo, en el mes de enero, un técnico de Emergencias declaró que "todo el mundo" en la sala del 112 sabía que se habían retirado los bomberos de la vigilancia del Poyo.

Pese a la afirmación, más tarde detalló que no sabía con certeza la hora en la que se comentó la demovilización de los efectivos, dada la insistencia de la jueza durante la declaración.