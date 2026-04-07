Detenidos dos jóvenes por apuñalar presuntamente a otros dos con una botella rota frente a una discoteca de Gandía

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press / David Zorrakino

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 19 y 20 años como presuntos autores de un apuñalamiento ocurrido la madrugada del domingo frente a una discoteca de la playa de Gandía (Valencia).

Un juzgado ha decretado para ellos prisión provisional. Los hechos ocurrieron sobre las 04:30 horas, cuando dos jóvenes agredieron a otros dos con una botella de cristal fracturada, según ha informado la Policía Nacional.

Una de las víctimas sufrió heridas de gravedad en el cuello y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, mientras que la otra requirió puntos de sutura en el brazo.

Las dos fueron trasladadas al Hospital Francesc de Borja de Gandia y al Clínico de Valencia, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Tras llevar a cabo diversas batidas por las inmediaciones, una patrulla de Policía Nacional consiguió localizar y detener a uno de los presuntos agresores.

Horas después, tras hacerse cargo de las pesquisas agentes de la Policía Judicial de Gandía, se logró identificar y arrestar al segundo varón implicado en los hechos.

Los dos detenidos, de 19 y 20 años, han pasado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio y lesiones. Se ha decretado su ingreso en prisión provisional.