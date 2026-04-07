Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press / David Zorrakino

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press / David Zorrakino

Valencia SUCESOS

Detenidos dos jóvenes por apuñalar presuntamente a otros dos con una botella rota frente a una discoteca de Gandía

Los dos detenidos han pasado a disposición judicial por un presunto delito de tentativa de homicidio y lesiones. Un juzgado ha decretado prisión provisional.

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Valencia
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 19 y 20 años como presuntos autores de un apuñalamiento ocurrido la madrugada del domingo frente a una discoteca de la playa de Gandía (Valencia).

Un juzgado ha decretado para ellos prisión provisional. Los hechos ocurrieron sobre las 04:30 horas, cuando dos jóvenes agredieron a otros dos con una botella de cristal fracturada, según ha informado la Policía Nacional.

Una de las víctimas sufrió heridas de gravedad en el cuello y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, mientras que la otra requirió puntos de sutura en el brazo.

Nacho Vidal, en una imagen de archivo. EE

Las dos fueron trasladadas al Hospital Francesc de Borja de Gandia y al Clínico de Valencia, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Tras llevar a cabo diversas batidas por las inmediaciones, una patrulla de Policía Nacional consiguió localizar y detener a uno de los presuntos agresores.

Horas después, tras hacerse cargo de las pesquisas agentes de la Policía Judicial de Gandía, se logró identificar y arrestar al segundo varón implicado en los hechos.

Los dos detenidos, de 19 y 20 años, han pasado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio y lesiones. Se ha decretado su ingreso en prisión provisional.