El barranco de Deula (Serra) ya es más seguro: la Diputación de Valencia mejora su acceso para viandantes y Emergencias

La Diputación de Valencia, a través del área de Medio Ambiente, ha finalizado durante el mes de marzo las obras de estabilización de un talud en el camino de acceso al barranco de Deula, en el término municipal de Serra (Valencia).

La intervención, que ha sido coordinada por la sección de Riesgos Geológicos y Espacios Degradados, se ha llevado a cabo para dar solución a los problemas de erosión detectados en el talud.

Estos habían reducido de forma considerable la zona de paso y, además, comprometían tanto la seguridad de viandantes como el tránsito de vehículos de emergencias y extinción de incendios.

Así, los trabajos han consistido en la instalación de 240 metros cuadrados de malla de acero, anclada al terreno mediante piquetas, que posteriormente se ha rellenado con tierra vegetal para facilitar la revegetación de la zona. Esta solución ha permitido la plantación de especies autóctonas como romero, retama, madroño y laurel.

Según explica el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, este sistema "no solo contribuye a frenar el proceso erosivo y mejorar la estabilidad del talud, sino que también favorece la integración paisajística de la actuación, respetando el entorno natural y promoviendo la recuperación de la cubierta vegetal".

Asimismo, Mascarell ha destacado que “esta actuación permite recuperar un acceso fundamental para garantizar la intervención de los servicios de emergencias en una zona especialmente sensible desde el punto de vista forestal”.

La actuación, ya recepcionada, ha contado con una inversión total de 70.841,10 euros, y las obras han tenido una duración cercana a los tres meses.

Se trata de una medida más que muestra el compromiso de la Diputación de Valencia con el entorno natural de la provincia. Recientemente, la administración presentó una actuación para prevenir incendios a través del pastoreo.

Y lo hace con ganado en las inmediaciones de los municipios de Montixelvo y Aielo de Rugat, una actuación que empezó a mediados de febrero y se prolongará hasta junio con el objetivo de tener la zona limpia y protegida con cortafuegos.

Estos trabajos de silvopastoreo se están desarrollando por el Observatorio del Pastoralismo Extensivo del Mediterráneo (OPEM) a través de una subvención de 36.000 euros de la Diputación gracias a la que 150 cabras y ovejas se encargan de luchar de manera pasiva contra los incendios forestales.

Este proyecto se encuentra enmarcado en la convocatoria de ayudas de concurrencia a entidades no lucrativas para dinamización socioeconómica del territorio, dotadas con 250.000 euros.

Entre otros, también se han subvencionado proyectos como la Expedición Cabanilles que esta edición es en la Serranía, Asociación Alegría de acompañamiento a mayores en Sot de Chera, la recuperación del entorno del Xúquer en la Ribera o el programa para dar uso a casas cerradas a través de l’Oficina d’Habitatge Rural de la Safor.