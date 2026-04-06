Ya es oficial: ayuda de hasta 2.500 euros para jóvenes deportistas de élite que no tengan más de 26 años

La Comunitat Valenciana siempre ha sido hogar de grandes deportistas de muchas disciplinas diferentes. Son cada vez más los que sobresalen en las competiciones y que se ganan el reconocimiento de las instituciones.

Para fomentar el aprendizaje académico y el desarrollo deportivo de los atletas de élite, la Generalitat Valenciana ha convocado nuevas becas para las que se ha destinado un montante total de500 000 euros.

Estas becas académico-deportivas para 2026 convocadas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, a través de la Dirección General de Deporte ofrecen facilidades económicas para los deportistas.

Con ayudas que podrán oscilar entre los 500 y los 2.500 euros, la finalidad es "ayudar a los deportistas de élite a sufragar los gastos ocasionados por su formación académica, como incentivo económico a su aprendizaje, teniendo en cuenta los resultados deportivos y las exigencias en su preparación".

Así lo recoge la convocatoria emitida por la Administración valenciana, la cual también detalla el perfil de los participantes y los plazos y tiempos a cumplir en la solicitud del subsidio.

Las personas beneficiarias deberán acreditar ser deportistas de élite de la Comunitat Valenciana de alta competición, y hacer constar los resultados obtenidos desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha final del plazo de presentación de solicitudes.

Esta es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Requisitos

Así, para beneficiarse de estas becas, los aspirantes deberán haber quedado como mínimo entre los seis primeros clasificados en Campeonatos de España de categorías de más de 17 años, o entre los 16 primeros clasificados en categoría sénior, cuando se trate de modalidades olímpicas o paralímpicas, o resultados en Campeonatos de Europa o del Mundo que contemplan las bases.

En otras modalidades oficialmente reconocidas será necesario terminar como mínimo entre los tres primeros clasificados en Campeonatos de España en categorías de más de 17 años, o entre los 12 primeros clasificados en categoría sénior.

Además, las personas aspirantes deben estar matriculados durante todo el curso académico 2025-2026 en un centro de Enseñanza Secundaria o universitario oficialmente reconocido por la Conselleria de Educación.

También deben cursar enseñanzas de régimen general, enseñanzas de régimen especial o enseñanza universitaria y deben ser deportistas que en 2026 cumplan como máximo 26 años.

En 2025, se concedieron estas becas a 342 deportistas de élite de Alta Competición.