Los 13 barrios de Valencia, además del centro, que superan ya el tope de saturación y no podrán abrir pisos turísticos

El Ayuntamiento de Valencia está ultimando un mapa que estará disponible en la web municipal y en el que podrá verse cuántos pisos turísticos hay en cada uno de los barrios en tiempo real, ya que estará conectado con el servicio de licencias municipal.

Se establecerán tres colores para marcar el nivel de saturación de cada zona de la capital: rojo, amarillo y verde. Y la previsión del Consistorio es que puedan aparecer en rojo más distritos de los esperados.

De los datos relativos a los últimos años pueden extraerse varias conclusiones. La primera de ellas, es que hay 13 barrios, sin contar el centro histórico que tiene su propia norma, que ya superan el primer límite marcado por el Ayuntamiento para impedir la reapertura de pisos turísticos.

Concretamente, el porcentaje de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) en relación a la población es mayor del 8%, cifra tope según la nueva regulación aprobada en el último pleno del Ayuntamiento.

Se trata, por orden de mayor a menor saturación, de los barrios de Beniferri, Penya-Roja, Cabanyal-Canyamelar, la Roqueta, el Saler, el Pla del Remei, el Botànic, la Creu del Grau, Ciutat de les Arts i les Ciències, la Fonteta de Sant Lluis, Morvedre, Campanar y la Malva-rosa.

Estos barrios, situados alrededor del centro y en la zona de la playa, principalmente, ya no podrán ampliar su oferta hotelera.

Mapa con más saturación turística. EE

De hecho, la lucha contra los pisos turísticos ilegales se centra en el Cabanyal. Siete de cada 10 órdenes de cierre por parte de la inspección del Ayuntamiento afectan a viviendas situadas en este barrio.

Llama la atención la calle de la Reina, considerada el eje principal de la zona histórica. Hay 44 órdenes de clausura en los 1,4 kilómetros que mide la vía.

Distritos

Por distritos, comparando los datos de habitantes con las plazas hoteleras (incluyendo las tipologías de hotel, bloque o conjunto turístico y viviendas turísticas), los distritos con mayor densidad son: Ciutat Vella (9.972 plazas), Camins al Grao (7.808 plazas), Poblados Marítimos (6.786 plazas), Zaidía (3.907 plazas), Extramurs (3.183 plazas) y el Ensanche (3.146 plazas).

Ciutat Vella es la más presionada, especialmente por la concentración de hoteles, pero tiene su propia normativa, por lo que no le afectan las nuevas restricciones aprobadas.

El pleno municipal aprobó una nueva regulación, la "más restrictiva de España" en palabras de la alcaldesa, María José Catalá, que regula las plazas hoteleras y que condiciona la creación de pisos turísticos al cumplimiento de tres filtros.

El primero es que las plazas turísticas totales del barrio no pueden superar el 8% en relación al número de habitantes.

El segundo, que el número de apartamentos de uso vacacional no puede suponer más del 2% de las viviendas. El tercer candado es una reserva del 85% de los bajos por manzana para comercios.

La norma aprobada con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís surge tras dos años de suspensión de las licencias para los apartamentos turísticos en la ciudad.

Pisos turísticos

En mayo de 2024, ante la avalancha de peticiones, Catalá decidió poner fin a "la barra libre" de pisos turísticos, tal y como defendió.

Según los datos que acompañan a la nueva regulación, entre 2015 y 2018 se presentaron 104 licencias y declaraciones responsables en materia de viviendas para uso turístico (VUT). De 2019 a 2022, se registraron 368, es decir, se multiplicaron por tres.

Sin embargo, la progresión ascendente alcanzó un nuevo punto en 2023, cuando tan solo en un año se solicitaron 456, y en 2024, cuando de enero a mayo se presentaron 493.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en una imagen de archivo. EFE/Biel Aliño

El número de pisos turísticos que hay exactamente en la ciudad es difícil de establecer debido a la disparidad de estadísticas y a la imposibilidad de contabilizar los ilegales.

La cifra con la que trabaja la Fundación Visit Valencia, formada por el Ayuntamiento y empresas locales del sector, es de unos 9.000.

Se concentran, igual que los hoteles, en las zonas de mayor atractivo turístico, como el centro histórico, pero también en los distritos marítimos. Aunque, en los últimos años, se han propagado hacia nuevas zonas de la ciudad.

Reconversión

La nueva normativa, además, da un año de plazo para que los pisos turísticos puedan reconvertirse en viviendas siempre y cuando cumplan los requisitos de habitabilidad.

A esta medida podrán acogerse las viviendas de uso turístico con título habilitante municipal, las inscritas en el registro autonómico antes de la modificación de la normativa y las que tengan un expediente de restauración de la legalidad.

Según los datos que maneja el Consistorio y que avanzó la alcaldesa este martes, 5.000 pisos turísticos podrían acogerse a esta medida.

Hoteles

Gracias a la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para regular los usos terciarios hoteleros, el Ayuntamiento aumentará el control sobre los grandes hoteles.

Exigirá un plan especial para todos aquellos proyectos de más de 100 habitaciones independientemente del nivel de saturación turística de la zona. Se tendrán en cuenta otros aspectos además de los parámetros técnicos.

Se valorará, por lo tanto, su incidencia en el funcionamiento de la ciudad, en la movilidad de la zona, la opinión de los vecinos, la afección sobre el patrimonio cultural o las redes de infraestructuras existentes, según se desprende de la nueva norma.