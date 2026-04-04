El pueblo de Valencia donde comer la mejor mona de Pascua este mes: está situado a solo 14 kilómetros de la capital

Tan solo 14 kilómetros separan a la ciudad de Valencia de la mejor mona de Pascua de la provincia en 2026.

No se trata de cualquier reconocimiento. Es el primer premio que el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia decidió otorgar en el 39º Concurso de Dulces de Pascua 2026 que organiza.

Así, el Horno San Antonio, de San Antonio de Benagéber, se ha alzado con el primer premio de las categorías de 'Ornamentación Comercial de Pascua' y 'Mona Artística'. Es un negocio familiar con una trayectoria de 30 años regentado por dos hermanas, Encarna y María Regalado.

El municipio está ubicado a tan solo 20 minutos de la capital en coche, algo que lo hace extremadamente accesible.

Se trata de una localidad de reciente creación. El Ministerio de Agricultura llevó a cabo la compra de las fincas Masía de San Antonio y Pla del Pou, enclavadas entre los términos municipales de Paterna, la Pobla de Vallbona y Bétera.

A través del Instituto Nacional de Colonización, el Ministerio confeccionó 75 lotes compuestos de tierras y casa para 75 colonos.

De esta manera nació San Antonio de Benagéber. El 27 de mayo de 1952 se efectuó la entrega de llaves de las nuevas viviendas a los colonos.

Pero tal y como se le conoce al municipio valenciano a día de hoy, se constituyó como una Entidad Local Menor el 5 de agosto de 1957. Hasta entonces dependía del Ayuntamiento de Paterna. Años después, el 8 de abril de 1997 fue segregado y constituido como municipio independiente.

Ahora, San Antonio de Benagéber es un lugar muy recurrente para vivir a las afueras de la capital, ya que cuenta con un ambiente más calmado pero con buenas conexiones con la gran ciudad.

Su casco urbano es pequeño, y está completamente rodeado de urbanizaciones con casas bajas y un ambiente acogedor y familiar. También cuenta con numerosos parques y jardines.

Así, funciona como una tranquila zona residencial que cuenta con todo lo necesario para vivir de una manera cómoda, además, ligado siempre a la naturaleza.

Porque vivir en este municipio significa, por ejemplo, tener bien cerca el Parque Natural del Turia, una joya que alberga hábitats muy distintos. Por ejemplo, es muy común practicar el avistamiento de aves.

Además, en el interior de este parque natural se ubica el Bosque de la Vallesa, un paraje único que esconde antiguas ruinas y un acueducto.

El concurso

Cada año, con el patrocinio de la Diputación de Valencia, el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia organiza el Concurso de Dulces de Pascua.

Este año, dentro del apartado de Productos de Dulces de Pascua, Horno Bells se ha alzado como ganador del primer premio en la categoría de “Mona tradicional de Pascua” y el Horno Miguel Martínez ha resultado ganador en la categoría de “Panquemao”.

Mona de Pascua Horno San Antonio.

Por su parte, Horno Vicente García se ha hecho con el primer puesto en la categoría de “Tortas de Pasas y Nueces”.

Respecto a la categoría de “Innovación”, el premio ha recaído en David Esteve Pastisseria por una torta de Pascua que respeta la tradición, pero la corona con una ilusión: una nuez que no es lo que parece.

Un equilibrio entre tradición e innovación, donde el arnadí y los frutos secos dialogan con técnicas contemporáneas para sorprender desde el primer vistazo hasta el último bocado.

Por su parte, el Horno San Antonio, de San Antonio de Benagéber, se ha alzado con el primer premio de las categorías de “Ornamentación Comercial de Pascua” y “Mona Artística”.

El 39º Concurso de Dulces de Pascua 2026, que se celebró durante los días 30 y 31 de marzo, ha vuelto a poner en valor la tradición y la calidad de la pastelería y panadería artesanal, en una edición con el lema “Són Dies de Berenar”.

Una propuesta que ha querido rendir homenaje a las costumbres más arraigadas de la Pascua y al papel fundamental que desempeñan los productos tradicionales en estas fechas.