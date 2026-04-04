Detenidos dos hermanos cuando violaban a una mujer en el interior de un coche en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Valencia a dos hermanos de 56 y 71 años de edad que estaban violando a una mujer dentro de un coche en un descampado en el barrio de Malilla, según han confirmado este sábado a EFE fuentes policiales.

La información ha sido adelantada por Levante-EMV, que señala que la mujer estaba inconsciente cuando se produjo la agresión sexual en el vehículo que los hermanos utilizan para dormir. Ambos intentaron hacer creer que la víctima era la pareja de uno de ellos.

La Policía fue alertada a las 23:30 horas del pasado jueves tras la llamada de un ciudadano que estaba paseando y vio que dentro de un vehículo ubicado a la altura del número 89 de la calle Juan Ramón Jiménez de València se estaba produciendo una agresión sexual.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a uno de los hombres violando a la mujer en el coche, en cuyo interior también estaba el segundo, por lo que detuvieron a ambos acusados de un delito de agresión sexual y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario.

Las diligencias van a ser entregadas a la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia plaza 1 en funciones de guardia, según las mismas fuentes.

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