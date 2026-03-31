La vuelta de Mónica Oltra dirige a Compromís a una negociación sin primarias clásicas en Valencia y con 'sopa de siglas'

La vuelta de Mónica Oltra a la primera línea política para ser la candidata de Compromís al Ayuntamiento de Valencia en las elecciones municipales de 2027 abre una nueva etapa interna marcada por movimientos que anticipan un largo y complejo proceso de negociación para decidir qué procedimiento se seguirá en la confección de las listas.

Hasta el momento, cualquier cita en las urnas venía precedida en Compromís por unas primarias abiertas que siempre han dejado históricamente cicatrices entre Més, partido mayoritario, e Iniciativa, formación en la que milita la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

Los primeros siempre han defendido que deberían ocupar más puestos en las listas -especialmente los más altos y que tienen garantizada la entrada a la institución en cuestión- por dos motivos: cuentan con más militancia e Iniciativa ya ostenta la cabeza de cartel. Un razonamiento que los segundos nunca han aceptado.

El pulso entre estas dos patas de la coalición se ha producido en cada ciclo electoral. Simplemente, era un "trámite" por el que se debía pasar. Sin embargo, la vuelta de Oltra, su máximo tirón electoral, lo cambia todo y nadie da por hecho ahora que la confección de las listas al consistorio vaya a pasar por un proceso de primarias.

A ello se añaden las alianzas que deberán tejerse a partir de ahora. Valencia se convertirá en el laboratorio de pruebas de una candidatura unitaria de la izquierda y lo que ocurra en la ciudad condicionará inevitablemente las conversaciones para la lista autonómica.

Esquerra Unida ya ha mostrado su voluntad de unirse, mientras Podemos también parece por la labor al contrario que en 2023. Movimiento Sumar y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) también son siglas que podrían incorporarse.

De 2022 a 2026

Tras cuatro años alejada del foco mediático -dimitió en junio de 2022-, Oltra anunció su regreso el pasado sábado. Una decisión que, según su entorno, adoptó apenas 24 horas antes, el viernes, por un cúmulo de factores.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, le trasladó meses atrás que si quería liderar la candidatura a la ciudad en 2027, ella no sería un impedimento. Le cedía la primera plaza.

Tiempo después, se reunió con el portavoz de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, que insistió en que era ella quien debía tomar una decisión de este calado, pero reiteró el ofrecimiento.

Las disculpas públicas de Lluismi Campos, histórico dirigente del antiguo Bloc -hoy Més-, en nombre de Compromís a través de un artículo de opinión en Valencia Plaza fueron igualmente palabras muy significativas. Campos es uno de los interlocutores directos con Oltra.

Tras un proceso de reflexión que se tradujo en el sí, tan solo faltaba decidir el cuándo. El congreso de Iniciativa de este sábado era el escenario ideal. No habría ocasión semejante para comunicarlo de forma simultánea a la interna y a la externa, a los medios. Este cónclave fue lo que aceleró el anuncio.

Antes de hacerlo en este foro, se lo comunicó a Papi Robles, la única persona 'implicada' en su decisión. Después lo hizo público en un acto donde había representantes de multitud de partidos -EUPV, BNG, Comuns o Bildu-, de los sindicatos y de diversas entidades como Acció Cultural del País Valencià.

Su entorno entiende que su regreso ahora, cuatro años después de su adiós, cobra sentido si trae aparejado cierto margen de maniobra a la hora de decidir quién le acompaña en este viaje electoral que le hará enfrentarse a un potente cartel: María José Catalá (PP), Pilar Bernabé (PSPV) y (muy probablemente) Vicente Barrera (Vox).

En resumen: Compromís quería a su líder de vuelta, y ella está dispuesta a "asumir el reto". Pero quiere hacerlo con sus condiciones. Y eso lleva inevitablemente a que la coalición se enfrente, como antaño, a unas intensas negociaciones para decidir el cómo se elaborará la lista municipal y quién podrá entrar en ella.

Esquerra Unida, por la labor

No en vano, también se abre el debate del resto de partidos con los que puedan confluir o integrarse en una lista unitaria bajo el paraguas de Compromís o de una plataforma más abierta.

Con todo, la participación de otras formaciones como Esquerra Unida en la futura candidatura se da por descontado, pues las conversaciones con ellos estaban avanzadas en ese sentido. Éstas ya se produjeron de cara a las elecciones de 2023 aunque no fructificaron en acuerdo. Més se mostraba reticente.

Tras aquellos comicios se retomaron. Y, aunque todo se encaraba a lo mismo, hasta hace pocas semanas no se habían traducido en nada concreto. Pero las relaciones, especialmente en la ciudad, son buenas. Y Oltra y la líder de EUPV, Rosa Pérez, son amigas. Esta última no ha ocultado su entusiasmo con el regreso de la exvicepresidenta.

Pero habrá que ver lo que ocurre con otros partidos como Podemos, Sumar o Esquerra Republicana; si es viable la mera convivencia y qué equilibrios se mantienen.

Todos ellos deberán decidir si quieren ir de la mano de los valencianistas en las elecciones municipales. Y en caso afirmativo, arrancar sus procesos internos para elegir representantes para las listas y pilotar las negociaciones.

Catalá se queda

De forma paralela, también condiciona a la derecha. La candidatura de Catalá al consistorio se plantea ya indubitable en el seno del PP, pues pocos cuentan con el grado de conocimiento entre el electorado que tiene la propia alcaldesa.

Ella misma se ha descartado a sí misma como candidata a la Generalitat en 2027 en numerosas ocasiones pese a que en el proceso de relevo de Carlos Mazón era la favorita de Alberto Núñez Feijóo.

Pero si ya parecía remoto, en este momento un cambio sería directamente contraproducente para las expectativas del PP en la ciudad. Catalá aseguró este lunes que luchará por revalidar la vara de mando en las próximas elecciones municipales.

La federación de partidos

El debate de Compromís en Valencia, además, no será un compartimento estanco. Todo apunta a que el proceso de negociación para la ciudad podría condicionar también el tablero autonómico, especialmente la configuración de la candidatura a la Generalitat Valenciana y las listas a Les Corts Valencianes, con Joan Baldoví al frente.

La lógica interna de la coalición apunta a que ambos debates -municipal y autonómico- acabarán entrelazados. Si el liderazgo de Oltra redefine el método de selección de candidaturas, el precedente será difícilmente ignorado en el resto de procesos.

Un telón de fondo que preocupa en Més, ya que la relación con Podemos nunca ha sido sencilla y la experiencia del pasado tampoco dejó un buen sabor de boca a la coalición, que decidió acudir a las urnas en 2023 en solitario.

Además, el espacio electoral de Compromís está mucho más consolidado en Valencia ciudad, mientras que la representación en el parlamento autonómico siempre ha fluctuado más.

Un hecho que ha motivado que los cónclaves internos para elaborar las listas hayan sido especialmente amargos. Si ahora se tuviera que integrar a otras formaciones, la tensión entre todos aumentaría significativamente.

Además, Compromís tiene por resolver su gran cuestión pendiente desde hace años: si se convierte o no en una federación de partidos. De hecho, es algo que deberá decidir, seguramente, antes de empezar a concretar alianzas. Hay quien lo ve más cerca que nunca. Si bien nunca se ha logrado.

La candidatura de Valencia se convierte así en la primera pieza de un tablero mucho mayor: liderazgo, primarias, equilibrios internos y alianzas externas. Todo empieza ahora con el regreso de Mónica Oltra.