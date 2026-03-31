Valencia restringe la creación de grandes hoteles en la ciudad: les exige un plan especial para estudiar su interés público

El Ayuntamiento de Valencia aumentará el control sobre los grandes hoteles. Exigirá un plan especial para todos aquellos proyectos de más de 100 habitaciones independientemente del nivel de saturación turística de la zona.

La nueva regulación sobre pisos turísticos que el equipo de gobierno de PP y Vox aprobará en el pleno de este martes tendrá en cuenta el interés público de la propuesta y su conveniencia antes de permitir actuaciones hoteleras sobre parcelas a las que el planeamiento les atribuya un uso dominante residencial.

Hasta la fecha, este cambio de uso se hacía de forma automática cuando se otorgaba la licencia de obra y uso, si se cumplían los parámetros técnicos.

Ahora, el Ayuntamiento valorará caso por caso, "en ejercicio de su potestad discrecional de planeamiento".

La nueva normativa añade que no sobrepasar los niveles máximos de saturación turística no determinará "derecho subjetivo alguno a la tramitación o aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento a favor del proponente".

En la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para regular los usos terciarios hoteleros, el área de urbanismo señala que "la proliferación de actuaciones hoteleras puntuales en parcelas residenciales de gran tamaño puede suponer la destrucción de tejido residencial por encima de lo admisible",

Al respecto, apunta a que puede "llegar a provocar la desnaturalización de los barrios". Por ello, considera "necesario" establecer un control sobre esta actividad "para evitar que un barrio residencial cambie su carácter".

La ciudad de Valencia. EE

Con la nueva regulación, la Administración ejercerá el control cuando se trate de actuaciones de impacto. Además, establecerá mecanismos que permitan la participación ciudadana en el proceso de autorización del proyecto.

El Consistorio considera que este trámite "permitirá dilucidar la tramitación del expediente en base a un conjunto de circunstancias que no se reduzcan estrictamente a los parámetros de carácter técnico del edificio".

Se valorará, por lo tanto, su incidencia en el funcionamiento de la ciudad, en la movilidad de la zona, la opinión de los vecinos, la afección sobre el patrimonio cultural o las redes de infraestructuras existentes, según se desprende de la nueva norma.

Pisos turísticos

El pleno de este martes aprobará la nueva regulación municipal acerca de los pisos turísticos que establece un máximo del 2% de viviendas de uso turístico en la ciudad.

Solo se concederán licencias para nuevos apartamentos dedicados a un uso vacacional en las plantas bajas o primeros pisos, pero siempre por debajo de las viviendas. Es decir, si hay un piso de uso residencial en el primero, enfrente no podrá haber uno turístico.

Además, será obligatorio que el acceso sea independiente y diferenciado desde la calle y que tenga el permiso de tres quintas partes de la comunidad de vecinos.

A estos requisitos habrá que sumarle el triple filtro que ha diseñado el Ayuntamiento de Valencia.

Primero, no podrá haber más de un 2% en relación al total de viviendas por barrio y por distrito.

El segundo candado será que los pisos vacacionales no podrán superar el 15% del total de locales en planta baja en cada manzana.

El tercero de los topes previstos es que el número de plazas turísticas totales, ya sean de hoteles, apartamentos o viviendas turísticas, nunca podrá superar el equivalente al 8% de los habitantes empadronados en todos y cada uno de los barrios y distritos de la ciudad.

Mapa de la ciudad

Ciutat Vella es el distrito más saturado turísticamente, pero queda excluido de esta nueva norma al tener su propio plan.

El mapa que acompaña a la nueva normativa relativa al año 2025 establece un umbral de saturación del 8% y marca en rojo todos los barrios que superan este porcentaje, considerándolos áreas tensionadas.

Son Beniferri, Campanar y Morvedre al norte de la ciudad; La Malva-rosa, Cabanyal-Canyamelar, Creu del Grau, El Grau y Penya-Roja, en la zona marítima; Botànic, La Roqueta y Pla del Remei, en la zona más céntrica; y la zona de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències y la Fonteta de Sant Lluís.