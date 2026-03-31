Ya es oficial: la Ley de Bienestar Animal multa con hasta 10.000 euros por dejar a los perros solos en casa más de 24 horas

Desde su entrada en vigor, la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, ha introducido cambios significativos en la convivencia con las mascotas en España.

Entre las medidas que destaca, incluye la prohibición de dejar a los perros solos durante más de 24 horas consecutivas, una práctica que se considera un "incumplimiento leve" de las obligaciones de cuidado al animal, tal y como establece la propia ley en su artículo 27.

Según la normativa, dejar a un perro sin supervisión prolongada puede suponer sanciones de hasta 10.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso y si existen antecedentes de incumplimientos anteriores.

El objetivo, según el Ministerio de Derechos Sociales, es "garantizar que todos los animales de compañía reciban una atención continua que evite situaciones de sufrimiento y aislamiento".

El artículo 27 de la Ley establece de forma clara que los titulares "deben proporcionar a los animales las condiciones necesarias para su bienestar físico y emocional", lo que incluye compañía, alimentación, higiene y supervisión adecuadas.

En el caso de los perros, esto se traduce en la obligación de evitar que pasen largos periodos de tiempo solos o aislados en viviendas, patios o terrazas.

La norma también fija un límite de tres días para otras especies animales, como gatos o pequeños mamíferos, siempre que cuenten con comida, agua y control del entorno.

Sin embargo, el abandono prolongado sin supervisión humana directa se considera "incompatible" con el principio general de bienestar animal registrado en el reglamento.

Sanciones económicas

Las sanciones por incumplimiento de estas disposiciones se enmarcan en el régimen de infracciones administrativas, recogido en los artículos 76 y 77 de la ley.

Las infracciones leves pueden implicar multas desde 500 hasta 10.000 euros, mientras que los casos más graves, vinculados a abandono o maltrato, pueden alcanzar los 200.000 euros.

Con esta regulación, el Gobierno pretende cambiar la percepción social sobre la tenencia de mascotas, reforzando la idea de que los animales domésticos no son bienes materiales, sino seres sintientes con necesidades propias.