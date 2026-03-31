La microtuneladora de la UPV participa en la competición de Elon Musk contra otras siete universidades del mundo

La microtuneladora de la UPV participa en la competición de Elon Musk.

El equipo de estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV) Talpa Tunneling ya está en Texas (EEUU), y tiene ganas de competir.

Con su microtuneladora, estos alumnos de la universidad valenciana participan ahora en la final de la competición creada por el reconocido empresario Elon Musk.

Junto a ellos, estudiantes de otras siete universidades ubicadas alrededor de todo el mundo lucharán por ser el proyecto ganador.

El equipo Talpa Tunneling está dedicado al diseño y desarrollo de microtuneladoras de vanguardia, y compite como finalista en la quinta edición de la Not-a-Boring Competition 2026.

Se trata de una competición organizada por The Boring Company, la empresa de infraestructuras fundada por Elon Musk.

Un gran hito de alcance internacional porque el equipo de la Universitat Politècnica de València es uno de los ocho equipos universitarios de todo el mundo seleccionados para participar en esta competición, un desafío técnico presencial, que durará aproximadamente ocho días.

En ese tiempo se evaluará la velocidad de excavación, la innovación tecnológica y la precisión de navegación. El reto será perforar un túnel de 30 metros de largo y pequeño diámetro, hacerlo lo más rápido posible con estrictos requisitos de seguridad. Boring en inglés significa aburrido, y en el ámbito de la ingeniería también es perforar túneles.

El lema oficial de la competición es ''Let’s beat the snail'' (vencer al caracol). Muchas tuneladoras actuales son más lentas que la velocidad a la que avanza un caracol: 3m/h.

El objetivo es revolucionar la construcción de túneles haciéndola más rápida y está ligada a la visión de Elon Musk de construir redes

Están ubicados en Bastrop (Texas), en las instalaciones centrales de The Boring Company, y competirán con UATXcavators, de la Universidad de Austin (Texas); CU Hyperloop, de la Universidad de Colorado Boulder; Smith Engineering Hyperloop, de Queen’s University (Canadá) y The Diggeridoos, de Virginia Tech.

También con Penn Hyperloop, de la Universidad de Pennsylvania; Boring Illinois, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign; y Dig’em Aggies, de Texas.

En solo un año, Talpa Tunneling UPV ha conseguido llegar a esta final. Forman parte de Generación Espontánea.