Dos ediles de Vox en Valencia citan a Nox, el partido de 'Torrente, Presidente' en un escrito para el pleno

La última película de Torrente se coló este martes en el pleno del Ayuntamiento de Valencia.

Dos concejales de Vox, Juanma Badenas y Cecilia Herrero, presentaron un documento de explicación del sentido del voto en el que confunden, se desconoce si intencionadamente o no, el nombre de su formación política con el del largometraje de Santiago Segura, Nox.

"Esta explicación de voto se realiza por escrito a pesar de lo que establece el párrafo 4 del art. 70 del reglamento de pleno del ayuntamiento de Valencia, por imposición y disciplina del grupo municipal Nox", puede leerse en el escrito oficial.

Nox es la formación política creada por el cineasta para su última película. En la trama, el personaje de José Luis Torrente se postula a las elecciones generales liderando este partido, que utiliza banderas y simbología similar al partido de Abascal.

Este presunto lapsus fue protagonizado por los dos concejales díscolos de Vox en el Ayuntamiento de Valencia.

Hace más de un año, Badenas y Herrero se dieron de baja del partido de Santiago Abascal y comprometieron la gobernabilidad de Catalá, que quedó temporalmente en minoría en el Ayuntamiento de Valencia.

El detonante de todo fue, en marzo de 2025, el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía a Badenas por, presuntamente, haber amañado un contrato para adjudicarlo a la empresa en la que trabajaba Javier Cebrián, el marido de la delegada del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

La dirección nacional de Vox decidió entonces expulsarlo temporalmente y a partir de ahí estalló la crisis en el seno del Ayuntamiento.

Badenas dejó Vox, pero no lo hizo solo, Herrero lo hizo apenas unas horas después. Y Catalá sacó del equipo de gobierno al primero, pero mantuvo a la segunda.

Pero tras discretas negociaciones con la dirección nacional, ambos decidieron volver a su formación. Tanto Vox como su grupo municipal, decidieron readmitirlos.

Los dos recuperaron competencias en el gobierno municipal, pero con menor peso y trascendencia.

Badenas dejó de ser teniente de alcalde y portavoz de Vox, además de ser el responsable de Parques y Jardines además de Empleo y Formación; Cecilia Herrero era responsable del área de Emprendimiento. Ahora se encargan de Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial.

La última polémica que protagonizaron fue a raíz de unos tuits de contenido racista por parte de la concejala, por los que la Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado tres años de cárcel.

El escrito

Presentaron este escrito para dejar constancia del sentido de su voto respecto a una moción de Compromís sobre la defensa del derecho internacional y el conflicto de Oriente Medio.

Explican que "aun siendo su voto desfavorable, el debate "no tiene que ver con competencias municipales", por lo que "el resultado de la votación no va a tener ninguna incidencia en la vida directa de los ciudadanos valencianos".

Atenció que al #pleValència els regidors Badenas i Herrero han presentat vots particulars per dir que estan marcats per la disciplina de… NOX. Han canviat a Santiago Abascal… pel Torrente de Santiago Segura. 😅 pic.twitter.com/eVg3n4MP8S — Pere Fuset (@perefuset) March 31, 2026

"El planteamiento de los grupos municipales no es más que un remedo de las consignas que cada uno de sus partidos políticos respectivos mantienen o deben mantener ante las cámaras legislativas donde existen comisiones y control gubernamental sobre política exterior y defensa", añaden.

Al respecto, defienden que "a nivel personal", están "en contra de los conflictos internacionales que perjudiquen los intereses y el bienestar de los españoles".