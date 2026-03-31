El Club Ajedrez Andreu Paterna se proclama campeón autonómico de nuevo: firma 9 títulos en los últimos 10 años

Imagen de una partida del equipo A del Club Ajedrez Andreu Paterna. EE

Nueve campeonatos en 10 años. Con este nuevo triunfo, el Club de Ajedrez Andreu Paterna se ha convertido en campeón autonómico en División de Honor por novena vez en la última década, consolidando una trayectoria "histórica" en la élite del ajedrez valenciano.

El título se ha decidido en una de las ediciones más igualadas de la historia del torneo. Andreu Paterna y Silla Integrants Col.lectius terminaron empatados a 20 puntos tras doce jornadas, con el campeonato resolviéndose por un estrecho margen en el cómputo global de las partidas (61-58).

En un desenlace de máxima igualdad, la regularidad del conjunto paternero resultó decisiva. Por su parte, en tercer y cuarto lugar finalizaron EVA Manises y Xeraco, ambos con 15 puntos.

El presidente del club, Joaquín Ballester, ha querido poner en valor tanto el título como la dificultad de lograrlo dado "el altísimo nivel de la competición".

"El nivel de la competición es altísimo y cada año es más difícil ganar. Precisamente por eso, conseguir 9 campeonatos en los últimos 10 años tiene un mérito enorme y refleja el trabajo constante de todo el club", ha apuntado.

Con este triunfo, el Club Ajedrez Andreu Paterna reafirma su posición como referente del ajedrez en la Comunitat Valenciana, manteniendo una hegemonía basada en la continuidad, la competitividad y el compromiso de sus jugadores.

La base del equipo la han formado Diego Macías, Eric Sos, José Vicente Pallardó, Mauricio Vassallo, Víctor Salvador, Bernat Serarols, José Roca, Ramón Ibáñez, Francisco Sánchez, José Torres y Roberto Gimeno, todos ellos capitaneados por Enrique Llobell, también director deportivo del club