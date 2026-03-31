La Cátedra de Pensamiento Analítico de Divina Seguros y ESIC impulsa el talento internacional con cinco becas

La Cátedra de Pensamiento Analítico de Divina Seguros y ESIC University, dirigida por María Guijarro, ha concedido cinco becas de 500 euros a estudiantes de ESIC para participar en el programa internacional Change the World Model United Nations (CWMUN) New York 2026.

El programa de becas para el evento, que tendrá lugar en marzo de 2026 en Nueva York, forma parte del "compromiso de ESIC University con una formación integral, experiencial e internacional", tal y como han destacado en un comunicado.

En cuanto al CWMUN, se trata del mayor foro juvenil internacional de simulación de Naciones Unidas, reuniendo cada año a más de 3.500 estudiantes de más de 120 nacionalidades.

Durante varios días, los participantes asumen el rol de delegados diplomáticos en más de 24 comités oficiales de Naciones Unidas, debatiendo y negociando sobre algunos de los principales retos globales actuales: derechos humanos, sostenibilidad, cooperación internacional, paz y seguridad.

El programa se desarrolla en un entorno de máximo prestigio, con sesiones de trabajo en el Marriott Marquis Times Square y una ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas.

En este sentido, según la Dra. María Guijarro García, Directora de Investigación e Innovación Docente de ESIC Comunidad Valenciana y Directora de la Cátedra de Pensamiento Analítico, "desde ESIC, iniciativas como esta refuerzan nuestro compromiso con una educación que forma profesionales".

Para ella, estas iniciativas son "capaces de interpretar los grandes retos globales con rigor y responsabilidad". "Porque desarrollar pensamiento analítico no consiste únicamente en comprender la realidad, sino también en estar preparados para contribuir a transformarla", apunta.

Por su parte, Armando Nieto, presidente de Divina Seguros, destaca el valor de este tipo de iniciativas en el desarrollo del talento joven. "Creemos que invertir en el talento joven es invertir en el futuro", subraya.

"Estas becas contribuyen a facilitar el acceso a una experiencia internacional única, una iniciativa que les permitirá desarrollar habilidades como la oratoria, la negociación o el pensamiento crítico", detalla.

Igualdad de oportunidades

La Cátedra de Pensamiento Analítico ha otorgado cinco becas de 500 euros, seleccionadas entre un total de 17 candidaturas, siguiendo criterios de excelencia académica, implicación y desarrollo competencial.

Esta acción refleja "la vocación de la Cátedra y de ESIC University por reconocer el talento, apoyar a su alumnado y facilitar el acceso a experiencias formativas transformadoras, independientemente de las circunstancias personales".

Las alumnas seleccionadas para el programa coinciden en que participar en el CWMUN supone "mucho más que un viaje académico". "Es una oportunidad de crecimiento personal, profesional y vital", destacan.

Irene Sanchis, alumna de primer curso, destaca el carácter diferencial de esta experiencia al inicio de su etapa universitaria. "Es entrar en la vida universitaria por la puerta grande y enfrentarme desde el principio a experiencias que van más allá del aula", asegura.

Por su parte, Andrea Lajara, estudiante de International Business y Marketing, afronta el programa con ilusión y sentido de la responsabilidad. "Podré consolidar mis conocimientos de una forma muy práctica y mejorar habilidades como la comunicación y el dominio del inglés", subraya.

Ella también pone en valor el reconocimiento de su esfuerzo. "Ha sido una gran motivación sentir que el esfuerzo realizado durante estos años tiene un reconocimiento que va más allá del expediente académico", explica.

Para Candela Argüello, el CWMUN representa una oportunidad única para salir de su zona de confort y ampliar su visión global. "Permite aprender desde distintas perspectivas culturales y ganar seguridad para afrontar retos en contextos internacionales”.

En la misma línea, Alexia Iftimi subraya el impacto personal de haber sido seleccionada. "Presentarme al programa fue una forma de retarme a mí misma. El apoyo de la Cátedra y de ESIC demuestra que apuestan por nuestro crecimiento personal y profesional".

Finalmente, Sofía Hermida destaca el valor formativo y simbólico de representar a ESIC en un foro internacional como Naciones Unidas. "Es una oportunidad para compartir ideas con personas de todo el mundo y actuar como portavoz de los valores que ESIC nos transmite", concluye.